Обратный отсчет на Украине: время пошло (The National Interest, США)

TNI: обратный отсчет на Украине уже начался. К 5 ноября всё должно быть решено

Период до ноябрьских выборов будет иметь решающее значение для исхода конфликта на Украине, пишет TNI. По мнению автора статьи, команда Байдена – Харрис не спешит ответить на ключевые вопросы. При этом Путин сделает все возможное, чтобы изменить “факты на местах” уже в ближайшие недели.

Николас Гвоздев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в момент, который может оказаться решающим с самого начала масштабных боевых действий на территории его страны более 900 дней тому назад.

Обратный отсчет начался на нескольких часах одновременно. Смогут ли украинские военные удержать оборонительные рубежи на востоке страны? Соберет ли Россия военный кулак, чтобы пробить украинскую оборону до зимы? Позволят ли Украине США и их союзники по НАТО воспользоваться поставленными системами вооружений для глубоких ударов по России? Сможет ли военно-промышленный комплекс Запада наладить достаточные и своевременные поставки военной техники в Киев? И, наконец, последнее, но не менее важное: кто победит на президентских выборах в США и вступит в должность в январе 2025 года?

Понимая, что сроки поджимают, Зеленский надеется, что США и их партнеры остановят эти часы. Его теория победы исходит из двух догадок. Во-первых, что Россия не сможет поддерживать свои военные усилия в долгосрочной перспективе, поэтому достаточно серьезные сбои в возможностях Кремля вынудят русских сесть за стол переговоров. Во-вторых, если Запад обязуется быстро и масштабно пополнять запасы ВСУ, сопроводив их надежными гарантиями безопасности, то русским придется признать, что они не смогут сокрушить Украину в конфликте на истощение.

План победы Киева фактически смещает центр внимания с полей сражений Восточной Украины на военные возможности России. Чтобы положить конец конфликту, Киев должен нарушить и подорвать способность России производить и развертывать свой арсенал, пока он не достиг Украины. Поэтому для этого потребуется не только разрешение Запада на использование поставленных НАТО систем, но и достаточное количество техники для нанесения быстрых и разрушительных ударов. Кроме того, Киев требует от Запада более конкретных гарантий безопасности, чтобы повысить риски для российских планов эскалации в будущем.

Неслучайно, что объявление президента Владимира Путина о поправках к стратегической ядерной доктрине России пришлось как раз на поездку Зеленского в США. Путин утверждает, что если неядерное государство нанесет массированный удар по России с применением ресурсов, предоставленных ядерным государством, то Москва оставляет за собой право рассматривать это как экзистенциальную угрозу своим сдерживающим возможностям — и отреагировать соответствующим образом. По сути, Путинговорит, что отныне не намерен проводить различий между Украиной, которая использует те или иные возможности, и государством, их предоставившим и содействующим их внедрению.

По-своему и Зеленский, и Путин требуют, чтобы США и Запад уточнили качественно и количественно, чтó имеется в виду под “победой Украины”. И сейчас команде Байдена – Харрис предстоит ответить на несколько ключевых вопросов.

Во-первых, принимают ли они теорию победы Зеленского? Принимают ли они возможность крупных разрушительных ударов по российским аванпостам, базам и логистическим узлам как способ положить конец российскому наступлению и возможность усадить Путина за стол переговоров?

Во-вторых, верят ли они Путину и его заявлениям о том, что таковое использование западных систем — прямая дорога к эскалации?

В-третьих, могут ли США — будь самостоятельно или в коалиции с союзниками — предложить Зеленскому искомый уровень гарантий безопасности, причем без договора, требующего утверждения Сенатом или единогласия НАТО? Будет ли такое исполнительное соглашение воспринято всерьез как Киевом, так и Москвой, памятуя, помимо прочего, о судьбе Будапештского меморандума?

Наконец, уверены ли они, что военно-промышленный комплекс Запада воспримет последний транш помощи, который переходит от поставок вооружений с американских складов к предоставлению Украине финансовых ресурсов для закупок у военных компаний напрямую, как достаточный стимул для наращивания производства?

С этим сопряжен еще один вопрос: так ли важна поддержка Украины для исхода выборов в США? Наберет ли вице-президент Камала Харрис больше голосов только потому, что поддерживает Украину? И наоборот, потеряет ли поддержку избирателей бывший президент Дональд Трамп только потому, что недавно заявил, что Украине следовало начать договариваться раньше, в том числе согласиться на Стамбульскую формулу 2022 года?

Байден отложит ответы на эти вопросы до выборов 5 ноября, когда он сможет принять меры, не влияя на их исход. Москва, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы изменить “факты на местах” уже в ближайшие недели. Таким образом, мы увидим, чье время истечет быстрее.

Николас Гвоздев — старший научный сотрудник по национальной безопасности Института исследований внешней политики и редактор Orbis