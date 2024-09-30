Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)

Haber7: Эрдоган ответил на критику Запада за стремление Турции в БРИКС и АСЕАН

Эрдоган ответил на критику западных СМИ по поводу сближения Турции с БРИКС и АСЕАН, сообщает Haber7. По его словам, эти союзы дают Анкаре возможности для развития экономики, и участие в них не означает отказа от НАТО. А не вступать в эти структуры Турции говорит тот же Евросоюз, который годами держит ее у закрытых дверей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернулся в Турцию из США, где он находился по случаю 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита он ответил на вопросы репортеров в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Среди журналистов присутствовал и главный редактор Kanal 7, доктор Захид Акман (Zahid Akman).

"Мы не сможем определить свое будущее, глядя на них"

Говоря о заявке Турции на членство в БРИКС и критике в зарубежных СМИ по этому поводу, глава турецкого государства отметил: "Прежде всего полагаю, что наше участие в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), наше появление здесь изменит арифметику регионов и послужит поводом для построения совершенно иной структуры. Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же у нас есть богатая история с арабскими странами и государствами Персидского залива, мы поддерживаем тесные отношения с Африкой. В конце концов наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства. Мы не можем разорвать связи с тюркским и исламским миром только потому, что являемся страной НАТО. БРИКС и АСЕАН — это структуры, которые предлагают нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует некоторая международная напряженность, эпоха холодной войны осталась далеко позади. Те, кто говорят нам “не вступайте в БРИКС или любую другую структуру”, — это те же самые люди, что заставляют нас годами ждать у дверей Евросоюза, частью которого мы пытаемся стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них".

"Мы не потерпим их"

Эрдоган также дал оценку экономической программе Турции с июня 2023 года и повышению рейтинга страны международными кредитными рейтинговыми агентствами в этот период: "Отныне трудные времена в экономике остаются позади. Успех программы, которую мы реализуем, подтверждаем не мы, а международные организации. Проблема, на которой мы сейчас сфокусированы, — инфляция, бросающая вызов нашей нации. Мы начали сдерживать инфляцию и перешли к устойчивой дезинфляции. Видим не внезапное, а уверенное снижение, и оно будет ускоряться. Наши граждане начали ощущать эту динамику, и в предстоящее время тенденция будет набирать обороты. Будем решительно продолжать бороться с оппортунистами. Не потерпим их. Мы достигли своих целей и неукоснительно продолжаем свой путь. Более того, мы добились этого, несмотря на беспорядки и источники нестабильности вокруг нас. Продолжаем идти в этом направлении".

Комментарии читателей Haber7:

барыш коч

У нас есть люди, которые до сих пор так и не смогли понять, что такое Европейский союз... Это союз крестоносцев... Подчинен Ватикану... Я живу во Франции... Кто-то вступил в ЕС спустя несколько месяцев после заявки, мы же уже 60 лет не можем войти... Они сами говорят: нас и через 260 лет не примут. Этого не произойдет, пока Айя-София не станет музеем, не снесут мечети... За Босфорским мостом, по их мнению, Азия и мусульманская Анатолия...

HIDIR BUDUR

От Христофора Колумба до новой Турции. Колумб, двигавшийся все время в западном направлении, после открытия Америки в 1492 году повернул на Восток. Спустя 532 года после этого события Турция, которая всегда держала курс на Запад, устав (!!!) от того, что Запад говорит: "Мы друзья", — и при этом выбивает почву из-под ног, в политическом отношении вновь пришла к Востоку.

Намйелус

Сегодняшняя Европа больна и стара. За последние 30 лет она не имела никаких научных изобретений и инженерных достижений и без защиты США не может даже стать военной силой. ЕС сегодня — это такая экономика и политика, куда не надо входить, даже если вас позовут. Более того, это христианский союз и соответствующие законы. Направлением Турции должен быть БРИКС.

Один из комментаторов

Лучше всего отказаться от любви к ЕС.

Автор статьи: Озгюр Гюндюз (Özgür Gündüz)