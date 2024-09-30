Госсекретарь США заявил, что Вашингтон обеспокоен поддержкой КНР военно-промышленного комплекса России

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России.

"В беседе с (министром иностранных дел Китая - ИФ) Ван И я указал на нашу большую обеспокоенность тем, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу, тем самым продлевает конфликт (на Украине - ИФ), о желании прекращения которого говорит", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы не намерены нарушать связи между Китаем и Россией, у них крайне деловые отношения, но это сотрудничество порой порождает проблемы для нас и для других стран, и в частности в Европе", - отметил Блинкен.