Блинкен подверг критике мирный план Бразилии и КНР по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов выступает против видения Бразилии и Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Его попросили прокомментировать представленный Бразилиа и Пекином мирный план в свете того, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против него. "Мирный план, в котором агрессор получает все, к чему стремился, а жертва не имеет возможности защитить свои права, - это не рецепт прочного мира и уж точно не справедливого", - ответил шеф американской дипломатии.

"С нашей точки зрения, любое предложение, любой план, который четко опирается на принципы Устава ООН, в частности на территориальную целостность, суверенитет, независимость, - это то, на что стоит обращать внимание. Пару дней назад в Совете Безопасности я весьма четко заявил о том, что мы и большинство других стран считаем основой для справедливого и прочного мира", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. "Любое предложение, которое поступит, мы будем рассматривать и оценивать на этой основе", - заключил он.

Друзья мира

В пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на вопрос ТАСС заявил, что мирный план КНР и Бразилии по Украине поддерживают более 110 стран мира. Он также добавил, что Китай готов контактировать с соответствующими сторонами и совместно содействовать политическому урегулированию кризиса. Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что украинские дипломаты на проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прилагают усилия, чтобы другие страны не поддержали разработанный Китаем и Бразилией план по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил о создании странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса. По его словам, данная инициатива представляет собой "попытку Китая, Бразилии и стран глобального Юга добиться мира". Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу". По его словам, международное сообщество должно приветствовать эту платформу.

Зеленский резко раскритиковал и назвал "деструктивным" план Бразилии и Китая. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать их мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад.