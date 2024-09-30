Блинкен: США изучат "план победы" Зеленского, чтобы понять, что от них требуется

Американский госсекретарь не стал уточнять содержание предложения украинской стороны

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно изучат предложенный Киевом "план победы" с целью понять, что еще требуется от Вашингтона, чтобы помочь Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"В разговоре между президентами Байденом и Зеленским украинцы представили свой план победы, - сказал Блинкен. - Мы очень внимательно изучаем его на предмет того, какие дополнительные вещи мы или другие партнеры Украины должны будем сделать, чтобы помочь им достичь успеха". Блинкен при этом не стал вдаваться в подробности так называемого плана победы, предоставив возможность публично сделать это украинской стороне.

В четверг американский лидер Джо Байден обсудил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским дипломатическую, экономическую и военную составляющие предложенного Киевом "плана победы".

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план завершения конфликта, подробности которого он намерен обсудить с Байденом, так как в этом плане есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть идей Зеленского заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.

Зеленский назвал способом разрешения ситуации "план победы", который основан на предложенной им же "формуле мира". Москва многократно критиковала ее как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Кроме того, РФ поддерживала мирный план, предлагаемый Китаем и Бразилией, который в свою очередь Украина сочла "нереалистичным" и подвергла критике как не соответствующий "формуле мира".

Президент России назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.