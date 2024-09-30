Зеленский пытается заручиться американской поддержкой своего "плана победы" (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: ключ к "плану победы" Зеленского находится в Овальном кабинете

Чтобы попробовать остановить российское наступление в Донбассе, Зеленскому нужно разрешение от США бить западными ракетами по России, пишет Le Figaro. Однако практически нет шансов, что Байден прислушается к его призывам.

Изабель Ласер (Isabelle Lasserre)

На фоне отступления украинской армии в Донбассе президент Украины обратился за помощью к Вашингтону. Он требует защиты НАТО и разрешения наносить удары западными ракетами по военным объектам на территории России.

Ключ к победе Украины находится в Овальном кабинете. Но никто не знает, предложит ли его Джо Байден перед уходом с поста президента Владимиру Зеленскому, который специально для этого приехал в США. Наступает решающий момент для Украины, ведь ближайшие три месяца определят исход конфликта. По крайней мере, так считают некоторые аналитики, полагающие, что "долгое противостояние", длящееся с февраля 2022 года, без решительных действий Запада вполне может превратиться в "короткую схватку", в которой победят русские.

ВСУ не могут вернуть себе инициативу в Донбассе перед лицом медленного, но неуклонного продвижения российских войск. На фоне ослабевающей поддержки Запада украинской армии по-прежнему не хватает людей и оружия, чтобы оказать россиянам сопротивление и перейти в контрнаступление. Население с горечью и беспокойством готовится к наступлению зимы, поскольку многие объекты энергетической инфраструктуры этим летом были разрушены в результате российских бомбардировок.

Тучи сгущаются и в политическом плане. Победа Украины зависит от помощи Запада, но она может прекратиться, если 5 ноября на пост президента США будет избран Дональд Трамп. Бывший президент поклялся решить украинский вопрос за 24 часа. Он хочет прекратить помощь Киеву и остановить конфликт, навязав мирное соглашение. Камала Харрис, в свою очередь, пообещала в случае победы на выборах продолжить оказывать поддержку Украине. Но такое решение не положит конец расколу в США, наметившемуся при ее предшественниках. Как и они, действующая вице-президент намерена потребовать от европейских союзников "разделить бремя" оборонных расходов. Она также планирует продолжать начатую при Обаме политику "азиатского поворота".

"Избежать заморозки конфликта"

Именно на этом фоне, в то время как внимание Генеральной Ассамблеи ООН было приковано к ситуации на Ближнем Востоке, Владимир Зеленский представил в четверг Джо Байдену свой "план победы". Его цель – положить конец российской военной операции и "заставить Россию принять мир", не идя на территориальные уступки. Конкретно – украинский президент просит Джо Байдена расширить гарантии НАТО на Украину. Он также хочет получить разрешение наносить удары полученными от Запада ракетами вглубь российской территории. Это две приоритетные просьбы, в исполнении которых американский президент до сих пор отказывал.

Может ли Джо Байден пойти на уступки в вопросе гарантий НАТО перед уходом с поста президента? "Тогда он оставит свой след в истории. Что касается Владимира Зеленского, то он мог бы в обмен на свободную, демократическую Украину, защищенную Соединенными Штатами и НАТО, пойти на территориальные уступки", – комментирует один французский дипломат. Прежде всего, по его мнению, мы должны "избежать заморозки конфликта, которая будет выгодна только Владимиру Путину и предвещает возобновление конфликта через два-три года". У украинского президента, который подтвердил, что его страна никогда не примет "навязанный мир" с Россией, требующей от Киева капитуляции, появилась новая карта в руках: Курская область, часть которой оккупирована с августа его армией. Она может быть в нужное время использована в качестве разменной монеты. Но чтобы "план" сработал, как предупредил Владимир Зеленский, союзникам придется принять "быстрые решения" до конца года. А до недавнего времени скорость явно не была их сильной стороной.

Перед встречей со своим украинским коллегой президент США объявил о намерении поставить Украине новое оружие дальнего радиуса действия. Однако он еще не дал добро на использование западных ракет для нанесения ударов в глубине российской территории, как того давно требуют украинские власти. Байден опасается "новой эскалации" со стороны России и превращения конфликта в третью мировую войну. И, как это бывает каждый раз, когда союзники Украины готовятся сделать новый шаг в поддержку Киева, Владимир Путин объявил об ужесточении своей ядерной доктрины.

Остается один вопрос, на который никто не может ответить с уверенностью. Хватит ли американских (ATACMS), французских (SCALP) или британских (Storm Shadow) ракет дальнего радиуса действия – необходимых для нанесения ударов по военной инфраструктуре, с которой запускаются атакующие Украину российские бомбардировщики, – для быстрого и радикального изменения хода конфликта, если американцы дадут зеленый свет на их применение?