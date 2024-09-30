США считают одним из приоритетов подготовку летчиков Украины для F-16

Украинские летчики "должны соответствовать определенным критериям, в том числе владеть английским языком", отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает одним из своих приоритетов подготовку украинских летчиков к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ее попросили предоставить больше подробностей о решении президента США Джо Байдена расширить обучение украинских пилотов. "Это то, что, как мы знаем, является приоритетом для них. Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя", - сказала представитель американского военного ведомства. Она добавила, что украинские летчики "должны соответствовать определенным критериям, в том числе владеть английским языком".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что небольшое число украинских летчиков продолжает обучение в США, Румынии и Дании. Сколько именно пилотов готовят на их базах, не уточнялось. По оценкам западных и украинских чиновников, у ВСУ будет достаточно обученных летчиков для управления полной эскадрильей F-16 через несколько месяцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".