Войти
ТАСС

США считают одним из приоритетов подготовку летчиков Украины для F-16

109
0
0
Сабрина Сингх
Сабрина Сингх.
Источник изображения: s7d2.scene7.com

Украинские летчики "должны соответствовать определенным критериям, в том числе владеть английским языком", отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает одним из своих приоритетов подготовку украинских летчиков к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Ее попросили предоставить больше подробностей о решении президента США Джо Байдена расширить обучение украинских пилотов. "Это то, что, как мы знаем, является приоритетом для них. Это приоритет для нас, и мы продолжаем работать с ними, чтобы убедиться, что их пилоты получают необходимую подготовку, чтобы, вернувшись на Украину, они могли быть настолько эффективными, насколько это необходимо на поле боя", - сказала представитель американского военного ведомства. Она добавила, что украинские летчики "должны соответствовать определенным критериям, в том числе владеть английским языком".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что небольшое число украинских летчиков продолжает обучение в США, Румынии и Дании. Сколько именно пилотов готовят на их базах, не уточнялось. По оценкам западных и украинских чиновников, у ВСУ будет достаточно обученных летчиков для управления полной эскадрильей F-16 через несколько месяцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"