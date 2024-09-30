Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16, пообещав передать их Украине

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Нидерланды выводят из боевого состава ВВС королевства последние истребители F-16, 27 сентября последний самолет снят с эксплуатации. Нидерланды переходят на эксплуатацию F-35. Об этом заявил министр обороны Рубен Брекелманс.

Нидерланды больше не будут эксплуатировать истребители F-16, прослужившие в составе ВВС страны 45 лет, последняя четверка самолетов провела прощальный полет над Амстердамом. Однако самолеты списаны не будут, их передадут Украине для противостояния России.

Сегодня Минобороны официально попрощалось с легендарным самолетом. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии.

— заявил голландский министр, добавив, что Нидерланды дарят Украине последние F-16 для «борьбы с россиянами».

Всего Нидерланды обещали передать Киеву 24 истребителя F-16 из состава собственных ВВС, 14 из них уже отправлены в Румынию для подготовки украинских пилотов. Остальные самолеты должны находиться в Нидерландах, если только какая-то часть из них не была отправлена Украине без огласки.

Летом Киев получил первую партию американских истребителей в количестве десяти единиц из состава ВВС Дании. До конца года состав Воздушных сил ВСУ должна пополнить вторая партия F-16 в количестве девяти единиц также из Дании. Нидерланды также обещали поставить самолеты до конца этого года.