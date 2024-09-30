Россия обновила ядерную доктрину: второго предупреждения не будет

Злорадные смешки по поводу несообразной реакции России на пересечение Украиной "красных линий" сменились глубоким унынием. Причиной всему — выступление Владимира Путина на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию. Президент предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. И это резко изменило расклад сил на геополитической арене.

"Американская разведка полагает, что Россия наверняка даст решительный ответ Америке и ее партнерам по коалиции — вплоть до смертоносных атак — если те разрешат ВСУ использовать ракеты большой дальности, поставленные США, Великобританией и Францией, для ударов вглубь России, заявили официальные лица, — бесстрастно признает The New York Times. — В ранее не опубликованной оценке разведки также умаляется влияние ракет большой дальности на ход конфликта, поскольку их арсенал у ВСУ в настоящее время ограничен, и неясно, сколько еще смогут предоставить западные союзники — если вообще предоставят".

Западные элиты не в первый раз попадают впросак с реакцией на предупреждения из Москвы. Так было в 2018 году, когда в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин рассказал о новейших видах отечественного оружия. Насмешившие Запад "мультики" оказались недостижимы для натовских систем ПРО и сегодня успешно поражают натовскую технику и инструкторов на Украине. Более того, пока западные аналитики предсказывали ее скорый экономический крах "страны-бензоколонки", Россия разработала современнейшие образцы вооружения, подобные которым западный ВПК создаст не ранее, чем через добрый десяток лет.

Одно это должно было охладить горячие головы по обе стороны Атлантики, настаивавшие на эскалации украинского конфликта. Однако степень их упертости и неадекватности оказалась куда выше, чем представлялось самым недоверчивым пессимистам. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не сумели понять, насколько опасно пересекать "красные линии" Москвы. Пока не обнаружили, что Россия, в отличие от Запада, просто не собирается реагировать на каждый выпад в ее сторону. Вместо этого она разрабатывала адекватный ответ на все сразу.

Разработка завершена. И теперь севшим в лужу западным "ястребам" придется срочно придумывать, как вылезти оттуда. Если продолжать в ней сидеть, исход окажется куда неприятнее, чем тот, которым они пугали политиков, раздувая военные бюджеты и набивая карманы.

"Конфликт на Украине, который длится уже 2,5 года, стал причиной самого серьезного противостояния между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, когда две сверхдержавы оказались в шаге от ядерной войны", — напоминает американская CNN. Стоило бы еще напомнить, что Карибский кризис завершился взаимными уступками: американские ракеты вывезли из Турции, а советские — с Кубы.

С учетом исхода "холодной войны" победу надо было бы присудить Америке. Но в итоге, как оказалось, выиграл все-таки СССР, пусть и шестьдесят лет спустя. Гавана как была, так и осталась союзником Москвы. Зато безоглядная политика НАТО, то есть в первую очередь США, по расширению антироссийской коалиции привела к выпадению Турции из обоймы верных союзников. Одна из самых мощных держав Малой Азии, оценив все риски пребывания в орбите влияния США, подала заявку на вступление в БРИКС. И тем самым показала государствам, беспокоящимся за свою безопасность (которую им якобы должен обеспечивать Североатлантический альянс) способ избавиться от опасной зависимости.

В 1962 году в Белом доме находился один из самых вменяемых за всю американскую историю политиков — Джон Фицджералд Кеннеди. В первую очередь именно его усилиями удалось переломить ситуацию и отвести мир от края ядерной пропасти. Разница с нынешним положением не только в том, что сегодня американские администрации возглавляют все более и более неадекватные персоны. Она еще и в том, что до края все-таки остается лишний шаг. Россия менее всего склонна пройти его первой. Значит, американцам придется проявить гражданскую сознательность и вернуть в Белый дом человека более разумного, чем нынешний президент и его команда.

А Карибский и украинский кризис различаются тем, как сильно изменились цивилизационные подходы держав-участников. Фактически они сменили их на строго противоположные — и при этом усугубили. Шесть десятков лет назад Советский Союз точно знал путь к лучшей жизни, тогда как США выступали с позиций плюралистического подхода. Ныне Америка даже не транслирует позицию, а диктует ее, вооруженной рукой заставляя сомневающихся вернуться "на путь истинный". Россия же не просто пропагандирует плюрализм, но отстаивает право государств на многовекторность развития и самоопределение. То самое, в котором США отказывают всем несогласным с их давлением.

Физика учит: чем сильнее будет растянута пружина, тем больнее она ударит растягивающего — а она сделает это непременно. Отказавшийся от традиционных ценностей Запад уверен, что отмене подлежат все законы природы без исключения. И растянул пружину терпения адекватных стран сверх всякой меры. Теперь ему остается только готовиться к удару, в неизбежность которого любители "холодной войны" категорически не верят.

Поэтому западные элиты так удивляются прозвучавшей наконец резкой отповеди России. Мол, это что же, русские не блефовали, когда проводили "красные линии"?! Именно так! "К крупнейшей в мире ядерной державе следует относиться серьезно, когда речь заходит об использовании ее арсенала, — подчеркивает немецкий Der Tagesspiegel. — Да, Путин часто публично рассматривал возможность применения ядерного оружия с самого начала конфликта, но если этого не произошло до сих пор, это не означает, что с течением времени вероятность этого становится все меньше и меньше".

Да. Если речь идет о пренебрежении интересами России, то с течением времени вероятность ее жесткого ответа становится все больше и больше. Так было в октябре 1962-го, так происходит и теперь. Вопрос лишь в том, что возобладает на Западе: разумная осторожность — или неразумное желание железной рукой затолкать всех в выдуманный "райский сад".

Как именно западные элиты тащат подвернувшихся под руку в этот "рай", все могли убедиться на примере сначала Грузии, а теперь — Украины. И еще в 2008 году стало очевидно, насколько жестким будет ответ России на попытки Запада насильно осчастливить ее соседей. Тогда в Вашингтоне и Брюсселе сразу отдернули обожженные руки. Но вместо того, чтобы умерить аппетиты, решили получше подготовить очередную попытку. И принялись нацифицировать и милитаризировать Украину.

Теперь России приходится ее денафицифировать и демилитаризировать. Как бы ни противодействовало НАТО, эти цели обязательно будут достигнуты. В этом уже не сомневается Украина, где хунта начала спешную эвакуацию своих членов. В это готов поверить и Запад, переставший принимать за чистую монету рожденные в наркотическом бреду "планы перемоги". Риск только в том, что в последний момент самые горячие головы в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе могут попытаться принудить Москву к изменению планов силой.

Удержать их от этого можно только большей силой. Именно ее и продемонстрировал президент Владимир Путин, говоря об актуализации ядерной доктрины России. И те, кому он адресовал свое предупреждение, его услышали.

Антон Трофимов