The Times: Зеленский покинул Белый дом ни с чем

Зеленский возвращается из Вашингтона с пустыми руками, пишет The Times. Администрация Байдена так и не разрешила ему наносить удары западным оружием вглубь России. По всей видимости, исход конфликта и само будущее Украины теперь зависят от результатов ноябрьских президентских выборов в США — а до тех пор ситуация остается неопределенной.

Марк Беннеттс

Президент Зеленский вернется из Вашингтона на Украину без разрешения на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории. В Белом доме он встречался с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы лично обратиться к ним с просьбой об отмене ограничений на поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow и американские ATACMS. До сих пор западные страны разрешали Киеву использовать ракеты исключительно для нанесения ударов по российским войскам в приграничных районах. Также Зеленский должен был озвучить свой план победы в конфликте, который длится вот уже два с половиной года.

Однако ни о каких изменениях своей позиции по использованию дальнобойных ракет Вашингтон не сообщал, а менее чем за сутки до этого президент Путин предупредил, что массированная воздушная атака Украины при поддержке Запада с применением обычных вооружений может спровоцировать в том числе ядерный ответ. “Россия не победит. Победит Украина, и мы продолжим поддерживать вас на каждом этапе этого пути”, — провозгласил Байден после встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

Перед встречей президент США пообещал увеличить поддержку Киева. Вашингтон окажет стране военную помощь и предоставит новые боеприпасы почти на 8 миллиардов долларов. “Я объявляю об увеличении объема помощи Украине в сфере безопасности и о ряде дополнительных мер, которые помогут ей одержать победу”, — сказал Байден. Новый пакет помощи включает первые поставки высокоточной управляемой авиабомбы под названием Joint Standoff Weapon (JSOW). Дальность действия ракет составляет около 110 км, и с их помощью Украине будет легче поражать российские войска на расстоянии. Данный тип ракет предназначен для запуска с военных самолетов F-16, что увеличивает дальность их действия. И хотя JSOW укрепят ударные возможности Украины, они не позволят ей уничтожать российские военные базы вдали от границы, что, по словам Киева, крайне необходимо для спасения жизней мирных жителей.

Стоя рядом с Зеленским перед началом переговоров, Харрис решилась на тонко завуалированную атаку против Дональда Трампа, своего соперника-республиканца на выборах президента США. На этой неделе Трамп заявил, что Украине следует согласиться на требования Путина, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России. “Это предложение не о мире, а о капитуляции, что опасно и неприемлемо”, — сказала Харрис, не назвав при этом Трампа по имени. Зеленский заявил, что поделится с ней подробностями плана по достижению победы, но не просил об отмене ограничений на использование западных ракет. “Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила боевые действия”, — потребовал он.

Помимо прочего, Байден, который в январе покинет пост президента, объявил о выделении Киеву дополнительной батареи ПВО Patriotи новых ракет к ней для защиты украинских городов, а также о расширении программы подготовки украинских пилотов F-16 в США. Ранее Зеленский посетил Капитолийский холм, где его встретила двухпартийная группа проукраинских сенаторов. Республиканец Линдси Грэм, например, заявил, что Зеленский попросил дать зеленый свет для нанесения ударов на дальние расстояния, чтобы “усадить Путина за стол переговоров” и укрепить позиции Украины перед любыми мирными инициативами. “Если до конца недели мы не сделаем этот фундаментальный выбор, то исход для Украины будет плачевным”, — сказал Грэм.

О ядерных угрозах Путина ни Байден, ни Харрис не обмолвились ни словом. А вот госсекретарь США Энтони Блинкен назвал их “абсолютно безответственными” и призвал Китай, который давно предостерегает Россию от подобных действий, напомнить Москве о неприемлемости “бряцания ядерным оружием”.

Похоже, исход конфликта — если не будущее Украины — определят результаты ноябрьских президентских выборов в США, которые сохраняют крайне неопределенный характер. В последние дни Трамп усиливает нападки на украинского лидера, заявляя, что ему следовало бы “пойти на некоторые территориальные жертвы”, чтобы успокоить Москву. В случае победы на выборах он обещает прекратить военную поддержку Украины со стороны США. В апреле Зеленский говорил, что без нее у Украины “не было бы шансов на победу”. Соединенные Штаты предоставили Украине в общей сложности около 175 миллиардов долларов военной и экономической помощи, несмотря на возражения многих республиканцев.

“Украины больше нет!” — заявил Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине 25-го сентября. Также он утверждал, что погибли “миллионы и миллионы людей”, и хвастался, что в бытность президентом “очень хорошо ладил” с Путиным. “Если бы они [украинцы] заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они бы немного уступили, но все бы остались живы”, — сказал он, после чего бездоказательно обвинил демократов в планировании размещения американских войск на Украине.

Критики говорят, что высказывания Трампа навеяны кремлевскими тезисами, мол, мира на Украине не будет, пока Киев не признает российскими Крым и четыре области.

Во время визита в США украинский лидер разозлил республиканцев, назвав напарника Трампа по предвыборной гонке Джей Ди Вэнса “чересчур радикальным” за предложение уступить территории России. К тому же он усомнился в словах Трампа о том, что, придя к власти, тот сможет немедленно все прекратить. Ожидалось, что Зеленский уедет в Киев, не поговорив с Трампом. Однако после переговоров Зеленского в Белом доме бывший президент неожиданно объявил, что встреча все же состоится.

Зеленский, ставший героем Украины и Запада за то, что сплотил свой народ против России, исключает какие-либо территориальные уступки Москве. Большинство украинцев эту позицию поддерживают, но уже треть согласна в обмен на мир отдать часть территории (на 22% больше, чем в прошлом году). Однако по данным Киевского международного института социологии, 57% опрошенных поддержали бы сделку, которая включала бы членство в НАТО и Евросоюзе при одновременном отказе от Крыма и большей части Донбасса.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному проектом “Хроники”, 49% россиян поддержат вывод войск с Украины без достижения заявленных в начале СВО целей. Чуть менее 40% респондентов заявили, что оставаться там следует до победного, а 18% не были уверены в своем ответе.

Киев и Москва редко публикуют статистику потерь, но, по некоторым оценкам, за все время конфликта погибли и получили ранения около миллиона российских и украинских солдат. Тем не менее нет никаких признаков того, что Путин рассматривает возможность прекращения огня. В следующем году Кремль планирует одобрить очередное рекордное увеличение расходов на оборону — до 13,2 триллиона рублей, что поглотит 40% национального бюджета, сообщает агентство Bloomberg.