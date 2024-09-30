Войти
ТАСС

На "Северной верфи" следующим спустят на воду фрегат "Адмирал Амелько"

104
0
0
Церемония закладки фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".
Церемония закладки фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".
Источник изображения: iz.ru

Корабль строится в рамках гособоронзаказа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" станет следующим кораблем, который спустят на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге и который строится в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков.

"Мы относимся к верфи, которая строит и гражданские, и военные суда. Поэтому у нас очень богатая программа стапельного расписания, в смысле спусков на воду. Поэтому следующий спуск у нас, если говорить, то это 925 ("Адмирал Амелько"), следующий фрегат", - сказал он.

К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных. Первый из них является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". В постройке на "Северной верфи" находятся еще пять кораблей этого проекта, включая спущенный на воду в пятницу фрегат "Адмирал Исаков". Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"