На "Северной верфи" следующим спустят на воду фрегат "Адмирал Амелько"

Корабль строится в рамках гособоронзаказа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" станет следующим кораблем, который спустят на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге и который строится в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Северной верфи" Михаил Ненюков.

"Мы относимся к верфи, которая строит и гражданские, и военные суда. Поэтому у нас очень богатая программа стапельного расписания, в смысле спусков на воду. Поэтому следующий спуск у нас, если говорить, то это 925 ("Адмирал Амелько"), следующий фрегат", - сказал он.

К настоящему времени ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных. Первый из них является носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". В постройке на "Северной верфи" находятся еще пять кораблей этого проекта, включая спущенный на воду в пятницу фрегат "Адмирал Исаков". Все корабли являются штатными носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".