Войти
ТАСС

Вучич: конфликт на Украине затянется на десятилетия по корейскому сценарию

103
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: © REUTERS/ Mike Segar

Будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, все более жесткая, отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Украинский конфликт в конце концов будет закончен остановкой боевых действий по корейскому сценарию на линии боевого разграничения, подобная ситуация может длится десятилетиями. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Informer TV из Нью-Йорка, где он принимал участие в 79-й сессии ГА ООН.

"В конце концов наступит мир, <...> поэтому будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, все более жесткая. На достигнутых рубежах будет реализован корейский сценарий, и он будет длится 10, 20, 30 или 50 лет без окончательного решения. Прямо как когда-то разделились Южная и Северная Кореи, некогда бывшие единым государством. <...> Это будет фактическим решением конфликта на Украине", - подчеркнул Вучич.

По его словам, крупные социологические опросы в США показали, что для американцев проблема украинского конфликта находится лишь на девятом месте по значимости. "Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы. Глупо было недооценивать российскую армию, а еще они (страны Запада - прим. ТАСС) недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий [санкций]",- заявил сербский лидер.

Президент также отметил психологическое преимущество российской стороны в конфликте. Кроме того, он сообщил, что в случае победы на президентских выборах в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп будет стараться найти решение для мирного урегулирования.

Ранее Вучич заявлял что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. По его мнению, боевые действия на территории постсоветской республики "медленно, но верно ведут мир к катастрофе". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Сербия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"