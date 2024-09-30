Вучич: конфликт на Украине затянется на десятилетия по корейскому сценарию

Будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, все более жесткая, отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Украинский конфликт в конце концов будет закончен остановкой боевых действий по корейскому сценарию на линии боевого разграничения, подобная ситуация может длится десятилетиями. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Informer TV из Нью-Йорка, где он принимал участие в 79-й сессии ГА ООН.

"В конце концов наступит мир, <...> поэтому будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, все более жесткая. На достигнутых рубежах будет реализован корейский сценарий, и он будет длится 10, 20, 30 или 50 лет без окончательного решения. Прямо как когда-то разделились Южная и Северная Кореи, некогда бывшие единым государством. <...> Это будет фактическим решением конфликта на Украине", - подчеркнул Вучич.

По его словам, крупные социологические опросы в США показали, что для американцев проблема украинского конфликта находится лишь на девятом месте по значимости. "Америка будет упорно бороться против России на Украине, но она также будет защищать и свои собственные интересы. Глупо было недооценивать российскую армию, а еще они (страны Запада - прим. ТАСС) недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий [санкций]",- заявил сербский лидер.

Президент также отметил психологическое преимущество российской стороны в конфликте. Кроме того, он сообщил, что в случае победы на президентских выборах в США кандидат от республиканцев Дональд Трамп будет стараться найти решение для мирного урегулирования.

Ранее Вучич заявлял что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. По его мнению, боевые действия на территории постсоветской республики "медленно, но верно ведут мир к катастрофе".