Сигнал Путина о Турции (Sabah, Турция)

Sabah: Турция изложила свою позицию в отношении России и Запада

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш поделился своими впечатлениями о встрече с Владимиром Путиным, пишет Sabah. Турция намерена и дальше придерживаться многополярности, сотрудничая сразу с двумя центрами: и с Востоком, и с Западом. Однако вопрос с НАТО все еще открыт.

Махмут Овюр (Mahmut Övür)

Мы находимся в Москве вместе со спикером нашего парламента Нуманом Куртулмушем (Numan Kurtulmuş) и парламентской делегацией. Последняя встреча в рамках программы визита, которую все с нетерпением ждали, состоялась с президентом России — Владимиром Путиным. И это было, пожалуй, одним из самых интересных моментов поездки. Переговоры стали одновременно и предварительной подготовкой долгожданной встречи Эрдогана с Путиным, и показателем того, какое большое значение Россия придает Турции, как политическому партнеру.

О том, как прошла эта встреча, мы спросили Нумана Куртулмуша в самолете по пути в Санкт-Петербург.

Роль Турции в украинских событиях

"Господин Путин высоко ценит отношения с Турцией. У него очень близкая дружба и искреннее взаимодействие с нашим президентом. Он также ценит посредничество Турции в прекращении военного конфликта [на Украине]. Мы обсудили региональные и глобальные проблемы. По палестинскому вопросу была проведена очень продуктивная беседа с практически полным совпадением позиций. Я открыто обозначил то, что волнует нас, и он открыто поделился своими идеями. Мы в очередной раз убедились, что президент Путин придает большое значение Турции".

Быть одновременно в двух центрах

"Это не было запланировано заранее, но в результате был дан сигнал. Так совпало. Турция — страна, которая может разговаривать с любой страной, регионом мира, выстраивать отношения в области внешней политики, говорить обо всех проблемах открыто. Это был один из конкретных показателей".

Общий сигнал для Востока и Запада

Спикер турецкого парламента, ссылаясь на выступление президента Эрдогана в ООН, отметил: "Наш уважаемый президент на Генеральной ассамблее ООН заявил: „Израильская агрессия должна быть остановлена“, — но мы сказали то же самое и здесь. Иными словами, Турция не говорит в Америке одно, а в России — другое. Где бы в мире мы ни высказывались, мы стремимся разумно, понятно донести позицию Турции до наших собеседников".

Вопрос, интересовавший русских

Нуман Куртулмуш в ходе визита в Москву также посетил Дипломатическую академию министерства иностранных дел России. Это знаковое место, так как значительная часть политических деятелей России выросла здесь, в том числе и нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров. Более того, это центр, который посещали ведущие мировые лидеры. Спикер выступил здесь перед студентами и преподавателями, ответив на вопросы по Турции и региональным событиям.

В то время как учащихся больше интересовали взгляды Турции на региональные войны и зверства Израиля в Палестине, преподаватели акцентировали внимание на отношениях Турции с Западом. Самый яркий вопрос в этой связи был посвящен членству в НАТО. Один из преподавателей прямо спросил: "Выйдет ли Турция из НАТО?"

Нуман Куртулмуш дал такой же прямой ответ: "Отныне мы вступаем в период развития многосторонних отношений во всех регионах мира. Турция — страна, которая в течение многих лет поддерживает тесные отношения с Западом. Турция — член НАТО. Уже много лет мы находимся на пути вступления в Евросоюз и сталкиваемся с различными двойными стандартами со стороны западных стран. Но Турция, хотя и повернута лицом к Западу, по своей природе является восточной страной. Турция никогда не закрывала своих дверей перед Востоком, никогда не поворачивалась к нему спиной и не повернется. Поэтому мы будем продолжать поддерживать многосторонние отношения и в дальнейшем, в силу своей национальной природы, будем поддерживать отношения с центрами силы в разных частях мира".