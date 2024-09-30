Океанский дозор: как фрегат «Адмирал Исаков» усилит ВМФ России

Он может нести на борту 16 гиперзвуковых ракет «Циркон», а также «Калибры» и «Ониксы»

В Санкт-Петербурге 27 сентября спущен на воду четвертый по счету фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков». Примерно через два года, после достройки на плаву и проведения испытаний, его передадут в состав Тихоокеанского флота. Корабли этого проекта способны нести на борту 16 ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и другое оружие. А следующая строящаяся в Санкт-Петербурге четверка будет вооружена уже 32 ракетами. Как фрегаты проекта 22350 усиливают российский Военно-морской флот — в материале «Известий».

Зачем начали строить фрегаты проекта 22350

Корабли проекта 22350 на практике подтвердили все заложенные в них характеристики, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Исаков». Она состоялась 27 сентября в Санкт-Петербурге.

«Эти многоцелевые корабли способны решать задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне Мирового океана, оснащены самыми современными образцами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием», — отметил главком.

По словам Моисеева, «Адмирал Исаков» войдет в состав ВМФ в 2027 году. В рамках концепции развития ВМФ фрегаты проекта 22350 будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного и Тихоокеанского флотов. Первые три корабля служат в составе Северного флота, «Адмирал Исаков» войдет в состав ТОФ.

Создание фрегатов проекта 22350 было непростым. Оно началось еще в нулевые, когда военные моряки России поняли, что пришла пора менять устаревающее советское наследие. Они хотели получить боевой корабль, способный оперировать на дальних морских рубежах и заменить собой большое разнообразие проектов советского ВМФ. Нужен был перспективный на ближайшие 40–50 лет представитель Военно-морского флота, оснащенный передовыми системами оружия и радиоэлектроники.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Шанаев

Разработка началась в стенах петербургского Северного проектно-конструкторского бюро, проект был утвержден командованием ВМФ России в 2003 году. В последовавшем тендере на строительство фрегатов победила «Северная верфь».

Серия фрегатов 22350 стала первым постсоветским проектом крупного боевого корабля дальней морской и океанской зоны. Разработка проекта и его воплощение в металл шли достаточно тяжело по двум причинам.

Первая состояла в том, что в начале XXI века из заложенных в проект различных систем ракетного, артиллерийского, противолодочного вооружения, радиоэлектроники в реальности в наличии был только вертолет Ка-27. Остальное вооружение было на той или иной стадии разработки или испытаний.

Вторая заключалась в том, что двигательная установка строилась дизель-газотурбинная. Из трех ее компонентов два, а именно газовые турбины для полного хода и редукторы для обеспечения изменения схемы работы двигателей, планировалось заказать на украинском предприятии «Зоря-Машпроект» в Николаеве. Оно было единственным в СССР, кто разрабатывал и производил корабельные газовые турбины.

Украина поставила два таких комплекта для фрегатов «Горшков» и «Касатонов», а после событий 2014 года прекратила военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Объединенной двигателестроительной корпорации и ее подразделениям пришлось решать задачу импортозамещения газовых корабельных турбин и редукторов с нуля, и она справилась с ней успешно.

Тем временем корабли строились: в 2018 году в состав флота вошел «Адмирал Горшков», за ним в 2020-м последовал «Адмирал Касатонов», а в 2023-м «Адмирал Головко». Начиная с последнего корабельная двигательная установка является полностью российской.

«Адмирала Исакова» заложили 14 ноября 2013 года. Сейчас помимо него в строительстве находится еще четыре корабля слегка измененного проекта. Они будут построены до конца этого десятилетия, итого к 2030 году Россия может получить восемь фрегатов.

Преимущества фрегатов проекта 22350

В целом фрегат получился очень удачным, хорошо вооруженным кораблем, способным нести на борту 16 ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и «Ответ» и другое разнообразное оружие, включая ракеты противовоздушной обороны. Следующая строящаяся в Санкт-Петербурге четверка фрегатов будет нести на своем борту уже 32 ракеты указанных выше типов.

В 2020 году прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и береговым целям с борта фрегата «Адмирал Горшков». Этот комплекс используется в ходе решения задач специальной военной операции по особо важным и защищенным целям. Хорошо себя показала по воздействию по наземным целям в ходе СВО и ракета «Калибр».

Для чего нужны такие крупные корабли? Во-первых, для охраны и обороны более крупных боевых единиц вроде проходящих модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» или атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Во-вторых, для охраны группировок десантных кораблей на переходе к зоне высадки морской пехоты. В частности, для Тихоокеанского флота продолжается строительство универсальных десантных кораблей типа «Иван Рогов» и других. Доставка к зоне высадки дивизии морской пехоты требует обороны со всех сторон.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

В-третьих, такие фрегаты нужны и для охраны транспортных судов с военными грузами. Кстати, сейчас корабли ВМФ России уже сопровождают суда с особо важными грузами в Мировом океане.

Кроме того, фрегаты, имея на вооружении гиперзвуковой комплекс «Циркон» и крылатые ракеты большого радиуса действия «Калибр», получили возможность, например, из района Северной Атлантики наносить внезапные удары по местам принятия решений или важным военным или экономическим объектам на территории Северной Америки или Северной Европы.

Некоторые эксперты считают, что крупный боевой корабль уязвим к новым средствам воздействия, таким как беспилотники или безэкипажные боевые катера. На самом деле на таком корабле как раз можно разместить больше боевых систем — как активных, наподобие артиллерии, так и пассивных вроде РЭБ. Да и сам крупный корабль выдержит те повреждения, которые будут смертельны небольшому судну. Наверняка проект фрегата, да и других строящихся сейчас боевых единиц, дорабатывается с учетом появления новых угроз.

С вводом в состав Северного флота «Адмирала Горшкова» он стал самым ходовым кораблем этого объединения, постоянно совершая дальние походы, включая кругосветный в 2019 году. Ранее самыми ходовыми кораблями были крейсер «Петр Великий» и БПК «Адмирал Чабаненко». Первый давно не выходил в океан, а второй стоит на модернизации. Теперь же с наличием в составе ВМФ четырех фрегатов его деятельность станет более активной, и мы скоро сможем наблюдать в дальних морях флаг на корабле «Адмирал Исаков».

Дмитрий Болтенков