Боррель: премьер Израиля сделает все возможное, чтобы предотвратить создание государства Палестина

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С осени прошлого года продолжается операция ЦАХАЛ в секторе Газа, которая уже унесла жизни более 40 тысяч мирных палестинцев. В то же время, несмотря на дипломатические усилия, неоднократно предпринимаемые мировым сообществом, власти Израиля и ХАМАС так до сих пор и не сумели найти «точки соприкосновения» в вопросе разрешения конфликта.

Стоит отметить, что целый ряд стран, включая Россию, предлагает, наконец, признать государство Палестина в рамках резолюции Генассамблеи ООН от 1947 года. Именно это, по мнению многих политиков, должно положить конец многолетней кровопролитной борьбе израильтян и палестинцев.

В то же время, в своем недавнем интервью изданию Euractiv глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделает всё возможное, чтобы предотвратить создание государства Палестина. Именно поэтому власти еврейского государства не хотят вовлекаться в какие-либо переговоры касательно данного вопроса.

Стоит отметить, что Боррель своим заявлением не «открыл Америку». Дело в том, что с момента выхода вышеупомянутой резолюции, предусматривавшей создание на территории Палестины двух государств – еврейского и арабского, много что изменилось.

Так, после признания в 1948 году Израиль начал планомерный захват территорий палестинского государства, которое, к слову, так и не было признано. В итоге, сегодня от той территории, на которой должны были проживать арабы согласно резолюции ООН от 1947 года, осталась лишь небольшая часть.

Таким образом, если государство Палестина все же будет официально признано мировым сообществом, то еврейским поселенцам придется освободить занятые ими территории. Естественно, израильские власти будут всячески препятствовать подобному исходу, вплоть до развязывания крупномасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, что, собственно, сейчас и происходит.