"Швабе" поделился планами по развитию радиофотоники на форуме "Микроэлектроника-2024"

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель холдинга "Швабе" представил на пленарном заседании проходящего в Сочи форума "Микроэлектроника-2024" доклад об исследованиях и разработках в области радиофотоники, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Созданные на базе этой технологии радиотехнические средства будут отличаться от имеющихся аналогов большим быстродействием и уровнем помехоустойчивости, меньшей массой и габаритами", - сказано в сообщении.

С докладом на форуме выступил генеральный директор НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха Евгений Кузнецов, который является руководителем приоритетного технологического направления "Технологии радиофотоники". Сам институт определен базовой организацией ОПК, осуществляющей научную деятельность по развитию технологий радиофотоники, информирует пресс-служба.

По её данным, Кузнецов, "в частности, отметил, что за прошедшие десятилетия российскими учёными был проведён ряд исследований, которые обеспечили успешную разработку первых российских компонентов радиофотонных устройств и систем".

"Радиофотоника - важное и перспективное для страны технологическое направление, которое обеспечит передачу и обработку сверхбольших объёмов информации на сверхвысоких скоростях, превышающих существующие на сегодняшний день значения", - сказал Кузнецов, слова которого приведены в сообщении.

Он отметил, что помимо НИИ "Полюс", крупные научно-исследовательские организации и предприятия также работают над развитием радиофотоники в стране, что может принести ощутимые результаты в ближайшем будущем. "Благодаря совместной деятельности будет формироваться необходимая компонентная база", - подчеркнул Кузнецов.

Он также рассказал, что его институт разработал мощный одночастотный лазер с распределённой обратной связью (РОС) для передачи и обработки больших объёмов данных, а также цифровой волоконно-оптический приёмо-передающий модуль для передачи информации.

"В настоящее время мы вместе с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" работаем над созданием модуляторов на основе гетероструктур на подложке фосфида индия. Этот полупроводниковый материал может быть использован в основе фотонных интегральных схем, которые будут способствовать развитию радиофотоники", - сообщил Кузнецов.