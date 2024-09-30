Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники в Курской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БМП ВСУ под Курском

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения боевой машины пехоты ВСУ артиллерией группировки войск "Север" ВС РФ в приграничном районе Курской области.

"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили боевую машину пехоты ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БМП противника. В результате прямого попадания артиллерией группировки войск "Север" БМП боевиков ВСУ была уничтожена", - говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля наблюдается пожар после взрыва боевой машины пехоты противника.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17,7 тысячи военных, 131 танк.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.