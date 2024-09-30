Китай запустил первый возвращаемый спутник для экспериментов Shijian-19

Такие спутники позволят снизить эксплуатационные расходы и ускорить процесс внедрения некоторых передовых разработок

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту первый возвращаемый спутник КНР для проведения экспериментов Shijian-19. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт был осуществлен в 18:30 по пекинскому времени (13:30 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны при помощи ракеты CZ-2D. Для носителей типа "Чанчжэн" это 537-й запуск.

Shijian-19 будет использоваться для проведения различных испытаний в условиях микрогравитации. В частности, планируется протестировать семена, отобранные селекционными лабораториями южной провинции Хайнань, восточной провинции Аньхой и Министерством сельского хозяйства Китая. Ключевая задача - опробовать новые космические технологии.

Как отмечается, этот аппарат несет полезную нагрузку пяти стран, включая Пакистан и Таиланд. Ожидается, что такие возвращаемые спутники позволят снизить эксплуатационные расходы и ускорить процесс внедрения некоторых передовых разработок.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 т полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 т. КНР осуществила ее запуск в 92-й раз.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция Китая, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году КНР осуществила 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.