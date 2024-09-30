Что известно о ракете-носителе Long March 2D

27 сентября в 13:30 мск Китай осуществил успешный пуск Long March 2D с первым возвращаемым спутником для проведения экспериментов Shijian-19

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2024 года в 13:30 мск Китай осуществил успешный пуск с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) ракеты-носителя Long March 2D с первым возвращаемым спутником для проведения экспериментов Shijian-19.

ТАСС подготовил материал о космическом носителе.

Сведения о ракете

Long March 2D (LM-2D; другое название: Changzheng-2D) принадлежит к семейству ракет-носителей Long March, названных в честь Великого похода армии китайских коммунистов 1934-1936 годов - операции по перегруппировке отрядов под командованием Мао Цзэдуна. Разработка ракеты LM-2D велась с 1990 года.

LM-2D - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, работающая на токсичном гептиле. Дополнительно она может оснащаться разгонным блоком.

Высота ракеты - около 41 м, диаметр - 3,35 м, стартовая масса - около 230 тонн, грузоподъемность - до 3,5 тонны (на низкую опорную орбиту, около 200 км).

Статистика пусков и инциденты

Пуски LM-2D осуществляются с космодромов Сичан (провинция Сычуань на юго-западе Китая), Тайюань (провинция Шаньси на севере КНР) и Цзюцюань, который расположен на краю Бадань-Цзилиньской пустыни в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Впервые ракета стартовала 9 августа 1992 года с космодрома Цзюцюань, с ее помощью был запущен китайский спутник дистанционного зондирования Земли типа FHW.

Частично успешным был запуск 28 декабря 2016 года с космодрома Тайюань. Тогда LM-2D не смогла вывести на расчетную орбиту два спутника наблюдения за земной поверхностью GaoJing-1. Но космические аппараты не были потеряны, они достигли рабочих орбит за счет собственных двигательных установок.

Всего по состоянию на 27 сентября 2024 года включительно проведено 92 пуска LM-2D, из них 1 частично успешный.

Предыдущий пуск состоялся 20 сентября 2024 года, когда стартовавшая с космодрома Тайюань ракета LM-2D вывела на околоземную орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли группировки Jilin-1.