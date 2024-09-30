Что известно о фрегатах проекта 22350

27 сентября в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" спущен на воду строящийся для Военно-морского флота России фрегат "Адмирал Исаков"

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" спущен на воду строящийся для Военно-морского флота (ВМФ) России фрегат "Адмирал Исаков" проекта 22350.

ТАСС подготовил материал об этом типе боевых кораблей.

Основные сведения

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза.

История проекта

Необходимость разработки и строительства новых фрегатов была связана с тем, что в середине 2000-х годов ВМФ России испытывал острую потребность в обновлении корабельного состава. Средний возраст надводных кораблей составлял около 20 лет, одновременное нахождение в строю разнотипных боевых единиц одного и того же класса вызывало большие проблемы со снабжением и ремонтом - например, на тот момент в состав российского флота входило восемь сторожевых кораблей семи разных проектов. Первый контракт на строительство фрегата проекта 22350 был заключен Министерством обороны РФ с санкт-петербургским судостроительным заводом "Северная верфь" 21 октября 2005 года. Впоследствии подписаны еще два контракта с этим же предприятием: 25 марта 2010 года (на три корабля) и 17 марта 2011 года (на четыре).

12 декабря 2014 года главком ВМФ адмирал Виктор Чирков рассказал журналистам, что в перспективе флот рассчитывает получать и фрегаты модификации 22350М. 11 декабря 2023 года главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что серия фрегатов проекта 22350, несущих гиперзвуковые ракеты "Циркон", будет состоять из 10 кораблей, включая уже существующие.

Предназначение и особенности

Сторожевой корабль проекта 22350 предназначен для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны.

Главная энергетическая установка - дизель-газотурбинная. Двигатели для первых двух фрегатов (в том числе "Адмирала флота Касатонова") поставило украинское предприятие "Зоря-Машпроект" (город Николаев). Изготовление и поставку дизель-газотурбинных агрегатов для остальных серийных кораблей ведет ПАО "ОДК-Сатурн" (Рыбинск, Ярославская область).

Вооружение

Вооружение фрегата - пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

Корабли проекта

Головной фрегат проекта 22350 - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (заводской номер - 921). Название получил в честь советского флотоводца Сергея Горшкова (1910-1988), главнокомандующего ВМФ СССР в 1956-1985 годах. Корабль был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года, с 18 ноября 2014 года проходил различные испытания. Строительство корабля затягивалось из-за неготовности отдельных систем. Включен в состав флота 28 июля 2018 года.

"Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) назван в честь советского флотоводца Владимира Касатонова (1910-1989). Был заложен 26 ноября 2009 года, выведен из эллинга 30 октября 2014 года и спущен на воду 12 декабря 2014 года. Передан флоту 15 июля 2020 года. Принят в состав ВМФ РФ 21 июля 2020 года.

"Адмирал флота Головко" (заводской номер 923) получил название в честь советского флотоводца Арсения Головко (1906-1962), командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Корабль был заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. 25 декабря 2023 года вошел в состав ВМФ России.

В стадии постройки находятся еще пять кораблей: