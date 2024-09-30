Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр

Среди представленных машин были "Тайфун-ПВО", "Деривация" и улучшенные установки ЗУ-23

КАПУСТИН ЯР /Астраханская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Эффективные системы поражения малоразмерных беспилотников, разработанные российскими предприятиями, представили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент ТАСС.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву показали различные системы, которые призваны уничтожать малоразмерные беспилотники. В частности, была продемонстрирована эффективность таких машин, как "Тайфун-ПВО", "Деривация", улучшенных установок ЗУ-23. На полигоне они поразили имитационные мишени-беспилотники.

"Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера. В последнее время противник все чаще их применяет, применяет в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия", - сказал Медведев в ходе совещания, посвященного системам борьбы с беспилотниками.

Он отметил, что "особенно важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надежно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры". "У нас для этого все есть. Понятно, что всегда есть какие-то шероховатости и трудности. Давайте обсудим, что еще необходимо сделать", - указал Медведев.