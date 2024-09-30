Войти
ТАСС

Медведеву показали системы поражения БПЛА на полигоне Капустин Яр

123
0
0
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57.
Источник изображения: © Фото : Уралвагонзавод

Среди представленных машин были "Тайфун-ПВО", "Деривация" и улучшенные установки ЗУ-23

КАПУСТИН ЯР /Астраханская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Эффективные системы поражения малоразмерных беспилотников, разработанные российскими предприятиями, представили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, передает корреспондент ТАСС.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области Медведеву показали различные системы, которые призваны уничтожать малоразмерные беспилотники. В частности, была продемонстрирована эффективность таких машин, как "Тайфун-ПВО", "Деривация", улучшенных установок ЗУ-23. На полигоне они поразили имитационные мишени-беспилотники.

"Сегодня мы ознакомились с работой средств вооружения и поражения БПЛА в рамках единой системы. Эксперимент тем и полезен, что были показаны новые разработки, новые методики применения, специально предназначенные для поражения целей малого размера. В последнее время противник все чаще их применяет, применяет в целом беспилотные летательные аппараты для ударов не только по военным, но и по гражданским объектам, включая промышленные предприятия", - сказал Медведев в ходе совещания, посвященного системам борьбы с беспилотниками.

Он отметил, что "особенно важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки, но самое главное, чтобы она надежно защищала важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры". "У нас для этого все есть. Понятно, что всегда есть какие-то шероховатости и трудности. Давайте обсудим, что еще необходимо сделать", - указал Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"