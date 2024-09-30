Войти
ЦАМТО

ВМС США получат новый УДК "класса "Америка"

108
0
0
Универсальный десантный корабль ВМС США America
Универсальный десантный корабль ВМС США America.
Источник изображения: © Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны США 24 сентября объявило о подписании контракта на закупку оборудования с длительными сроками изготовления, разработку проекта и строительство УДК LHA-10 класса "Америка" версии Flight 1.

Контракт подписан командованием систем вооружения ВМС США с компанией Huntington Ingalls Industries (HII).

Стоимость заказа составляет 3,673 млрд. долл. Соглашение включает опционы, в случае реализации которых, общая стоимость контракта возрастет до 3,894 млрд. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 80%), Меномони-Фолс (шт.Висконсин, 3%), Брансуике (шт.Джорджия, 2%), Белойте (шт.Висконсин, 2%), Филадельфии (шт.Пенсильвания, 1%), Кинг-оф-Пруссиа (шт.Пенсильвания, 1%), Цинциннати (шт.Огайо, 1%), а также других производственных площадках на территории США (10%). Как ожидается, они будут завершены к сентябрю 2033 года. В случае реализации всех опционов, выполнение работ продлится до марта 2035 года.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1). Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был включен в боевой состав в июле 2020 года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8, суда будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры. На борту также будет размещен современный госпиталь с операционными.

УДК класса "Америка" – это многофункциональный корабль, который может применяться в условиях высокой плотности угроз в составе экспедиционной ударной группы, десантного оперативного соединения или амфибийно-десантной группы. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, оснащенного вертолетами, ПЛА MV-22 "Оспри" и самолетами F-35B "Лайтнинг-2".

Контракт стоимостью 3,013 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Резка стали для LHA-8 началась в октябре 2018 года. Закладка киля корабля состоялась 14 марта 2019 года, спуск на воду – 30 сентября 2023 года, крещение – 2 декабря 2023 года. Поставка судна ВМС США запланирована на 2024 год.

В апреле 2020 года ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries первый контракт стоимостью 187,469 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления и связанные инженерные и проектные работы для строительства второго УДК проекта LHA (R) Flight 1 – LHA-9 "Фаллуджа". Церемония закладки киля LHA-9 состоялась 20 сентября 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
MV-22 Osprey
Компании
HII
Проекты
2020-й год
USS America
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"