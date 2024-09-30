ВМС США получат новый УДК "класса "Америка"

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны США 24 сентября объявило о подписании контракта на закупку оборудования с длительными сроками изготовления, разработку проекта и строительство УДК LHA-10 класса "Америка" версии Flight 1.

Контракт подписан командованием систем вооружения ВМС США с компанией Huntington Ingalls Industries (HII).

Стоимость заказа составляет 3,673 млрд. долл. Соглашение включает опционы, в случае реализации которых, общая стоимость контракта возрастет до 3,894 млрд. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях в Паскагуле (шт.Миссисипи, 80%), Меномони-Фолс (шт.Висконсин, 3%), Брансуике (шт.Джорджия, 2%), Белойте (шт.Висконсин, 2%), Филадельфии (шт.Пенсильвания, 1%), Кинг-оф-Пруссиа (шт.Пенсильвания, 1%), Цинциннати (шт.Огайо, 1%), а также других производственных площадках на территории США (10%). Как ожидается, они будут завершены к сентябрю 2033 года. В случае реализации всех опционов, выполнение работ продлится до марта 2035 года.

Как сообщал ЦАМТО, решение о разработке и строительстве перспективных УДК LHA (Replacement) было принято в 2002 году. Целью программы является замена 5 устаревших УДК класса "Тарава" (LHA-1). Головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. LHA-7 "Триполи" был включен в боевой состав в июле 2020 года. Первые два УДК класса "Америка" получили обозначение Flight 0. Начиная с LHA-8, суда будут отличаться наличием затапливаемой док-камеры. На борту также будет размещен современный госпиталь с операционными.

УДК класса "Америка" – это многофункциональный корабль, который может применяться в условиях высокой плотности угроз в составе экспедиционной ударной группы, десантного оперативного соединения или амфибийно-десантной группы. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, оснащенного вертолетами, ПЛА MV-22 "Оспри" и самолетами F-35B "Лайтнинг-2".

Контракт стоимостью 3,013 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии LHA(R) Flight 1 командование кораблестроения и вооружения ВМС США заключило с Huntington Ingalls Industries в июне 2017 года. Резка стали для LHA-8 началась в октябре 2018 года. Закладка киля корабля состоялась 14 марта 2019 года, спуск на воду – 30 сентября 2023 года, крещение – 2 декабря 2023 года. Поставка судна ВМС США запланирована на 2024 год.

В апреле 2020 года ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries первый контракт стоимостью 187,469 млн. долл. на закупку оборудования с длительными сроками изготовления и связанные инженерные и проектные работы для строительства второго УДК проекта LHA (R) Flight 1 – LHA-9 "Фаллуджа". Церемония закладки киля LHA-9 состоялась 20 сентября 2023 года.