Флот Нидерландов решил ускоренно закупить новые многоцелевые корабли

Королевский военно-морской флот Нидерландов намерен приобрести два недорогих многофункциональных корабля поддержки (Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen) в рамках программы, призванной усилить боевые возможности на переднем краю и поддержать патрульные миссии в Северном море.

Как сообщает Naval News, министр обороны Нидерландов Гейс Туинман, выступая в Палате представителей, рассказал об ускоренной процедуре закупки. По его словам, новые корабли создадут на основе гражданского проекта быстроходного судна доставки персонала. Их построит голландская верфь Damen, а израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) поставит контейнерные системы вооружения и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Дизайн нового многоцелевого корабля поддержки для ВМС Нидерландов Dutch MoD

Туинман отметил, что оба многоцелевых корабля поддержки должны быть полностью боеспособны уже к концу 2027 года.

Идея закупки кораблей для использования в качестве "внешнего" хранилища для фрегатов с управляемым ракетным вооружением впервые была озвучена в 2022 году. Были проведены исследования возможной эффективности применения надводных платформ с малочисленным экипажем, на которые устанавливались бы модульные полезные нагрузки.

Теперь же Туинман пояснил, что новые корабли предназначены для решения трех задач: обеспечить дополнительные возможности ПВО для четырех фрегатов класса "Де Зевен Провинсиен" (De Zeven Provinciën), применять высокоточные боеприпасы большой дальности против прибрежных целей при поддержке десантных операций, а также защищать инфраструктуру в Северном море.

В то время как фрегаты класса "Де Зевен Провинсиен" оснащены зенитными ракетами SM-2 версии Block IIIA со средним радиусом действия, новые многоцелевые корабли получат контейнерные установки для запуска израильских зенитных ракет Barak-ER с увеличенным радиусом поражения (более 150 км).

IAI также поставит контейнерную версию своего дальнобойного барражирующего боеприпаса Harop для новых судов.

Комплект оборудования РЭБ предназначен для сбора информации об источниках радиолокационного излучения, глушения радаров противника и нарушения каналов управления, связанных с вражескими беспилотниками.

Бюджет на закупку многофункциональных вспомогательных кораблей оценивается в сумму до 1 млрд евро. Тут учтены расходы на постройку, логистику, обслуживание и обучение персонала вплоть до 2039 года.