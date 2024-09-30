Лукашенко заявил, что США получают выгоду от войны на Украине

"Подливая масло в огонь конфликта" Вашингтон стремится ослабить Европу, подчеркнул президент Белоруссии

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что, подливая масла в огонь конфликта на Украине, США стремятся ослабить Европу.

"Россия - это не главное. Надо Европу отстроить. Вы не думайте, что американцы и европейцы - это одна семья. Американцам сильная Европа не нужна", - приводит слова Лукашенко на встрече со студентами агентство БелТА.

Президент сказал, что в результате действий США "инфляция легла на весь мир по доллару". "Они [США] печатают деньги. Вот еще миллиарды выделили Володе Зеленскому: "Иди, воюй!". Тем более это же они [США] развивают свой ВПК, поставляют оружие. А деньги остаются в США", - сказал Лукашенко. "Вот пускай украинцы дохнут там, пусть убивают друг друга с русскими, пусть воюют, а мы [США] им дадим чем воевать", - добавил он.

Лукашенко также напомнил о создании альянса AUKUS против Китая. "Это их [США] цель. Сейчас они об этом откровенно говорят. У них консенсус в этом плане в США. И Трамп там, или Камала Харрис, или Байден - у них в этом плане консенсус. Это в интересах Америки", - пояснил Лукашенко. Он считает, что, "как только мир их опустит на дно - американцев, - они не жизнеспособны". "Вот отбери у них сейчас доллар - они перестанут быть мировой страной, мировой державой", - сказал белорусский президент.

Он также вновь высказался в пользу объединения усилий высокотехнологичной Западной Европы с богатой ресурсами Россией. "Надо было не взрывать "Северный поток", газ по которому должны были поставить в Германию. А надо было делать все, чтобы газ шел по этим трубам в Германию. Дешевый газ", - сказал Лукашенко.