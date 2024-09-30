Официальный Пекин отказался комментировать возможный инцидент с атомной субмариной

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Официальный Пекин никак не комментирует появившиеся в западных СМИ публикации о якобы затонувшей новейшей атомной субмарине ВМС НОАК. Китайский МИД заявил, что им ничего не известно о каких-либо инцидентах с подводными лодками.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь, отвечая в ходе брифинга на соответствующий вопрос, заявил, что ничего не знает о возможном затоплении атомной субмарины класса «Чжоу» возле города Ухань. Таким образом Пекин дал понять западным медиа, что даже если что-то и было, говорить об этом Китай не намерен. Так что продолжайте выдвигать предположения и строить версии.

Мне ничего не известно об этом.

— коротко и ясно заявил Линь Цзянь.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что в конце мая — начале июня этого года на верфи в районе города Ухань якобы затонула новейшая атомная подводная лодка типа Zhou («Чжоу») — головная субмарина серии, построенная компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Что стало причиной затопления подлодки, был ли на ней экипаж, ядерное топливо и баллистические ракеты — все эти вопросы остались без ответов. Единственное, что известно, — на месте якобы затопленной субмарины работали краны.

Напомним, что информацию об инциденте с АПЛ ВМС НОАК «слила» американская разведка, опубликовавшая спутниковые снимки. Других «доказательств» нет.