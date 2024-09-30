США перебросили в Грецию группу истребителей F-35A Lightning II

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II прибыла на греческую базу Андравида для участия в натовских учения Ramstein Flag 2024, сообщило в пятницу Командование ВВС США в Европе.

Учения будут проходить под руководством Объединённого авиационного командования НАТО с 30 сентября по 11 октября. В них будут принимать участие ВВС 12 стран-членов Североатлантического альянса.

Американские истребители были переброшены с британской авиабазы Лейкенхит. В Грецию также прибыли американские самолеты-заправщики KC-135 с авиабазы Милденхолл в Англии.

Как указало Командование ВВС США в Европе, учения Ramstein Flag 2024 направлены на совершенствование возможностей ведения совместных боевых действий стран-членов НАТО, в том числе с применением интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.