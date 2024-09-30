Народный дрон «Упырь»: технические характеристики и преимущества

Беспилотник «Упырь» — эффективный дрон, созданный в народе

FPV-беспилотник «Упырь» получил свой титул народного, поскольку его производство осуществляется исключительно за счет вложений обычных граждан. Простота конструкции и внешняя компактность сочетаются с высокой эффективностью в бою — «Упырь» способен уничтожить тяжелую технику противника, например танк Abrams. Подробнее о характеристиках этого дрона-камикадзе — в материале «Известий».

Беспилотник «Упырь». Источник: iz.ru

Беспилотник «Упырь» — стандартный дрон мультироторного типа с четырьмя винтами, работающими от аккумулятора, рассказал «Известиям» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. При этом дрон-камикадзе отличается сложным наполнением, позволяющим нанести противнику большой урон.

Дальность полета обеспечивается ретрансляторами, есть две вариации — наземная и воздушная. Как отмечает собеседник издания, также ретрансляторы помогают оператору аппарата оставаться незаметным для противника. Помимо этого, дрон устойчив к РЭБ благодаря возможности смены несущей частоты в полевых условиях. То есть при обнаружении помех на основном канале можно уйти на другой.

Как уточняло ТАСС в 2023 году со ссылкой на лидера команды разработчиков, «Упырь» был создан в Свердловской области. Он также рассказал журналистам, что одним из приоритетов для него является безопасность оператора, поэтому на дроне обязательно должна быть система взвода боеприпаса и предохранитель.

Среди прочего, «Упырь» способен нести снаряды от РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды, которые изготавливают сами бойцы на линии боевого соприкосновения.

Народный дрон

По словам разработчика, идея создания беспилотника появилась еще в 2020 году, когда в Карабахском конфликте были задействованы турецкие дроны «Байрактар» и стало ясно, что России также следует развиваться в этом направлении.

Сбор средств на разработку начался в Telegram. Тогда откликнулось множество граждан и производство обрело массовый характер. При этом, добавил энтузиаст, корпус и лучи беспилотника обходятся в несколько сотен рублей. Так, дрон начали применять на донецком направлении в зоне проведения спецоперации с осени 2023 года.

В настоящее время имя создателя «Упыря» известно — Владимир Ткачук. В эфире телеканала «Звезда» он рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 19 сентября в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга. Ткачук поделился, что вдохновителем создания «Упыря» стал военкор Владлен Татарский. Вместе они посещали авиакружки и набирали специалистов по спортивным дронам, чтобы создать продукт военного назначения.

Применение в зоне СВО

В марте стало известно, что дрон «Упырь» уничтожил американский танк Abrams. Уточнялось, что был применен заряд ПГ-7В. Позднее Минобороны РФ были опубликованы кадры удара по танку и его последствия.

Высокая маневренность «Упыря» и небольшие размеры позволяют атаковать противника даже в блиндажах. Осенью прошлого года в связанном с разработчиками дрона Telegram-канале «Повернутые на войне» сообщалось, что беспилотник уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском пограничье.

Также ТАСС сообщал о том, что операторы «Упыря» смогли поразить на Днепре лодку с украинским десантом, следовавшую в район Антоновского моста. Кроме того, в укреплении под мостом удалось уничтожить живую силу противника.

Эффективность «Упыря» отмечают и за рубежом. «Смертоносная точность этого дрона уже изменила характер военных действий в зоне СВО», — пишет Forbes.