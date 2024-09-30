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ЦАМТО

Правительство Румынии получит от США кредит в размере 920 млн. долл. на закупку вооружений

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Военнослужащие ВС Румынии
Военнослужащие ВС Румынии.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 сентября. Правительство Румынии сообщило о подписании с властями США соглашения о прямом кредите на сумму 920 млн. долл. для поддержки программ модернизации Вооруженных сил страны.

В соответствии с кредитным соглашением, Министерство обороны Румынии получит прямой доступ к 700 млн. долл., а до 220 млн. долл. будут направлены в виде инвестиций государственной компании ROMARM, которая контролирует 15 компаний, производящих оружие и боеприпасы, начиная от пороха и заканчивая управляемыми ракетами.

Предоставленный США через механизм "Иностранные военные продажи" (FMS) кредит согласован с 12-летним планом его погашения. Как напоминает агентство Reuters, в августе правительство Румынии разрешило госорганам получить в общей сложности 4 млрд. долл. в прямых кредитных соглашениях через программу FMS, а также до 8 млрд. долл. на финансовых рынках под гарантии правительства США.

Со стороны ЦАМТО напомним, что, начиная с 2022 года, румынское правительство приобрело или направило запросы на закупку в США следующих вооружений:

- 54 танка M1A2 SEPv3 "Абрамс" (1,07 млрд. долл.);

- 21 БТР AAV-7A1 (120,5 млн. долл.);

- 129 бронеавтомобилей JLTV (147,73 млн. долл.);

- 263 ПТУР FGM-148F "Джавелин" (80 млн. долл.);

- 32 истребителя F-35A "Лайтнинг-2" (7,2 млрд. долл.);

- 186 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM (592 млн. долл.);

- 300 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block.2 "Сайдуиндер" (340,8 млн. долл.);

- 6 РЛС ПВО AN/TPS-77 (129,04 млн. долл.).

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Страны
Румыния
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-35A
JLTV
M1 Abrams
Разное
Кредитование
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