Роскосмос до конца осени планирует запустить два аппарата "Ионосфера-М"

Оба спутника уже доставили на космодром

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера-М" планируется запустить до конца осени, сообщили в Роскосмосе.

"Запуск с Восточного запланирован уже на эту осень", - говорится в сообщении. Отмечается, что два спутника уже доставлены на космодром.

В июне заместитель директора Департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса Виталий Мироничев сообщал, что аппараты "Ионосфера-М" вместе с попутной полезной нагрузкой - студенческими спутниками "Хорс" - будут запущены до конца года.

Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Он будет включать в себя четыре спутника "Ионосфера" и один аппарат "Зонд".