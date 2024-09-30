Кононенко рассказал, что NASA измеряет длительность космических миссий его фамилией

По словам космонавта, речь идет об измерении в "кононенках"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 27 сентября. / ТАСС/. Американские астронавты и руководители полетами измеряют продолжительность полетов в космос в "кононенках", рассказал журналистам рекордсмен по суммарной длительности нахождения в космосе, командир отряда космонавтов РФ Олег Кононенко (был спецкором ТАСС на МКС).

"Когда я передавал командование станции [астронавту] Суните Уильямс, она сказала, что теперь они измеряют длительность нахождения в космосе в "кононенках", - сказал он в рамках послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

По его словам, по завершении ее миссии Уильямс налетает 0,375 "кононенок". "После этого Flight Director (руководитель полетами в Хьюстоне - прим. ТАСС) добавил, что ЦУП в Хьюстоне также измеряет [пребывание] космонавтов на орбите в "кононенках", - добавил рекордсмен.

О годовой экспедиции МКС-70/71

Олег Кононенко и Николай Чуб прибыли на станцию 15 сентября 2023 года - их миссия стала самой длительной по программе МКС и к моменту их приземления 23 сентября 2024 года составила более 374 суток.

Кроме этого рекорда Кононенко установил несколько абсолютных рекордов в истории космонавтики. 4 февраля он стал новым чемпионом по суммарному пребыванию на орбите, обогнав россиянина Геннадия Падалку, а в июне стал первым землянином, пробывшим в космосе в сумме 1 тыс. суток. По возвращении с орбиты его суммарный налет составил чуть меньше 1 111 суток.

В ходе годовой 70-й и 71-й долговременной экспедиции МКС Кононенко с Чубом выполнили два выхода в открытый космос, провели множество научных исследований и экспериментов, ремонтно-восстановительных работ, а также мероприятий по связям с общественностью. Сама МКС, двигаясь по орбите, преодолела расстояние свыше 255 млн км. На станцию прибыло 14 российских и американских космических кораблей. С помощью двигателей российских грузовых кораблей "Прогресс МС" было совершено 14 плановых коррекций орбиты МКС и одна коррекция с целью уклонения от космического мусора.