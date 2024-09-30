Все плохо: Украине с союзниками пора сменить курс (The Economist, Великобритания)

Economist: Украине надо найти новую цель, потому что Россию она не победит

Украина не сможет вернуть все утраченные территории, поэтому ей надо переосмыслить, как может выглядеть ее "победа", пишет The Economist. "Главным призом" для страны должна стать принадлежность к кругу западных демократий и членство в НАТО. Потому что, если украинцы почувствуют, что их предали, Путин сможет сплотить их вокруг себя.

Если Украина и ее западные покровители хотят победить, то сначала им следует набраться смелости и признать, что сейчас они проигрывают. Последние два года Россия и Украина ведут дорогостоящий конфликт на истощение. Это неприемлемо. На этой неделе Владимир Зеленский отправился в Америку, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и представить свой “план победы”, в котором, как ожидается, попросит еще оружия и денег. Но в реальности Украине нужно нечто гораздо более амбициозное — срочная смена курса.

Показателем ухудшающегося положения страны является продвижение российских сил на востоке, особенно в районе Покровска. Пока что оно идет медленно и весьма затратно. По последним оценкам, ежедневные потери России составляют около 1200 убитых и раненых, а общая цифра достигает 500 тысяч человек. Но страдает и Украина, чье население впятеро меньше российского. Ее оборона может рухнуть еще до того, как Россия исчерпает военный ресурс.

Борьба Украины выходит также и за пределы поля боя. Россия разрушила так много энергосистем, что украинцам предстоит в морозы терпеть ежедневные отключения электроэнергии продолжительностью до 16 часов. Люди устали от боевых действий. Армия с трудом мобилизует и обучает достаточное для удержания обороны количество солдат, не говоря уже о возвращении территорий. Растет пропасть между полной победой, о которой говорят многие украинцы, и их же готовностью и способностью за нее бороться.

За рубежом тоже нарастает усталость. Ультраправые немцы и французы считают поддержку Украины пустой тратой денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом Соединенных Штатов. Он способен на все, но его слова говорят о желании продать Украину президенту России Владимиру Путину. Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, взятые Россией с 2014 года, то оттолкнет сторонников Украины и еще больше расколет украинское общество. Независимо от того, кто победит в США в ноябре, единственная надежда на сохранение поддержки Америки и Европы и объединение украинцев — это новый подход, который должен начаться с честного заявления лидеров о том, что для них значит победа.

Как уже давно утверждает The Economist, Владимир Путин конфликтует с Украиной не из-за территории, а с целью помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией. Партнеры Киева должны повлиять на Зеленского, чтобы тот убедил свой народ: именно это остается главным призом. Как бы сильно ему ни хотелось изгнать русских со всей территории Украины и из Крыма, у него нет для этого ни людей, ни оружия. Им с Западом следует придерживаться озвученного ранее стремления к воссоединению страны.

В обмен на принятие Зеленским этой мрачной истины западные лидеры должны сделать так, чтобы его главная военная цель вызывала доверие, и обеспечить Украине необходимый военный потенциал и гарантии безопасности. Если она сможет дать России убедительный отпор на поле боя, то продемонстрирует тщетность дальнейших крупных наступлений. Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, от которой в итоге будут зависеть процветание и демократия Украины.

Потребуются новые поставки оружия, о которых просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности для поражения военных целей в глубине российской территории и средства ПВО для защиты инфраструктуры. Что важно, так это необходимость производства также и собственного оружия. Сегодня оружейная промышленность страны получила заказов на сумму семь миллиардов долларов, что составляет лишь треть от ее потенциальной мощности. Участие в процессе уже начали принимать оружейные фирмы из Америки и некоторых европейских стран. Их примеру должны последовать и другие. Поставки оружия отечественного производства надежнее и дешевле западного. Не следует забывать и об инновациях. На Украине насчитывается около 250 компаний, производящих БПЛА, причем некоторые из них являются в этом плане мировыми лидерами, включая те, что стоя́т за недавним ударом по огромному складу российского оружия в Тверской области.

Второй способ повысить доверие к обороне Украины для Байдена — это заявление о том, что ее необходимо пригласить в НАТО сейчас, даже несмотря на разделение — а, может, и в отсутствие официального перемирия. Известно, что Байден в этом вопросе осторожен. Подобного рода заявление с его стороны, одобренное лидерами Великобритании, Франции и Германии, выйдет далеко за рамки сегодняшней официальной риторики о “необратимом пути” к членству. Возникнут противоречия, поскольку члены НАТО обязаны поддерживать друг друга в случае нападения на одного из них. Открывая дискуссию об этой гарантии в соответствии с Пятой статьей Устава альянса, Байден мог бы однозначно заявить, что она не будет распространяться на подконтрольную России украинскую территорию, как в случае с Восточной Германией, когда в 1955 году Западная вступила в НАТО, и что в мирное время на Украине не обязательно будут находиться иностранные войска, как в Норвегии в 1949 году.

Членство в НАТО сопряжено с рисками. Если Россия снова нанесет удар по Украине, Америка может столкнуться с ужасной дилеммой: поддержать Киев и рискнуть войной с ядерным противником или отказаться и ослабить свои союзы по всему миру. Последнее, кстати, — это одна из причин, по которой Китай, Иран и Северная Корея поддерживают Россию. Путин ясно дает понять, что настоящим врагом он считает Запад. Ошибочно полагать, что добиться мира можно, оставив Украину на произвол судьбы.

В действительности, сама по себе разобщенная Украина может стать опасным соседом. Коррупция и национализм процветают там уже сегодня, но, если украинцы почувствуют, что их предали, Путин может объединить вокруг себя закаленных в боях ополченцев против Запада и НАТО. Нечто подобное ему удалось на Донбассе, где после 2014 года некоторые русскоязычные украинцы оказались готовы вести партизанскую войну против соотечественников.

Слишком долго Запад прикрывался отговоркой, что при наличии у Украины цели она сама решит, какое оружие ей нужно. Однако Зеленский не может дать определение победы, не зная уровня поддержки Запада. А вот план, изложенный выше, способен к самоусилению. Более решительное обещание о вступлении в НАТО поможет Зеленскому переосмыслить победу; убедительная военная цель сдержит Россию; НАТО выиграет от модернизации военной промышленности Украины. Разработка нового плана победы потребует от Зеленского и западных лидеров определенных усилий, а сомнения повлекут только поражение Киева. И тогда все станет намного хуже.