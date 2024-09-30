Сбитые налетчики: как изменились задачи бойцов-зенитчиков по ходу СВО

Вместо вертолетов и самолетов основными целями ПВО стали беспилотники

Одной из основных черт боевых действий в зоне СВО стало использование беспрецедентного количества беспилотной авиации — от небольших квадрокоптеров-разведчиков до крупных БПЛА самолетного типа. И если ранее войсковая ПВО была ориентирована на борьбу с крупными, зачастую бронированными, но относительно малочисленными вертолетами огневой поддержки и самолетами-штурмовиками, то сегодня ей противостоит совершенно иной противник. А основная задача всегда одна — прикрыть свои войска от угроз с воздуха. Что изменилось в работе зенитчиков, корреспондентам «Известий» рассказали бойцы ПВО группировки «Центр».

Как прикрывают войска от воздушного нападения

Один из видов оружия, которое было рассчитано на борьбу с вертолетами и самолетами непосредственной огневой поддержки, а сегодня применяется против крупных разведывательных БПЛА, — это ПЗРК. Используются как модификации советских комплексов «Игла», так и более современные «Вербы». Последние выдвигают ближе к переднему краю, поскольку они чувствительнее и лучше подходят для борьбы с беспилотниками.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Сначала выставляем пост воздушного наблюдения. С него стрелок докладывает характеристики воздушной цели. Отталкиваясь от них, мы принимаем решение, и подготовленный личный состав действует, — рассказывает Змей, офицер-зенитчик группировки «Центр». — Мы применяем вооружение в комплексе: расчет автоматической пушки ЗУ-23, стрелок с ракетным комплексом и стрелок на пункте воздушного наблюдения, который корректирует и поддерживает пулеметом. Если воздушная цель снижается на малые высоты, то огонь по ней начинают вести из стрелкового оружия разных видов, включая дробовики.

Один из стрелков — Химик — рассказывает, что работает и с ПЗРК, и с автоматом Калашникова — всё зависит от типа цели. Из автомата — по FPV-дронам-камикадзе и тяжелым мультироторным беспилотникам-бомбардировщикам, за которыми закрепилось общее название «Баба-яга». А зенитные ракеты используют в борьбе с «крыльями» (то есть беспилотниками самолетного типа), такими как «Лэлека» и «Фурия».

Солдат ВСУ Источник изображения: Фото: Reuters/Yevhen Titov

— Автомат, а не гладкоствол выбираю из-за дальности огня. Я до этого учился в Пермском институте ФСИН России и работал в колонии, где были постоянные учебные стрельбы. А потом подписал контракт с Минобороны, это мой мужской выбор, посчитал, что я здесь нужен, — объясняет Химик свои хорошие навыки стрельбы из автомата.

Они позволяют ему пулей сбивать дроны-камикадзе на расстоянии большем, чем из дробовика. Из крупного у него на счету «Баба-яга», а счет малым дронам Химик уже не ведет.

Как используют пулемет при отражении налета

За пулеметом ПКМ на зенитном станке работает стрелок с позывным Хан. К основному в нашей армии единому пулемету ПКМ (как и в других армиях к его аналогам) нет массового зенитного станка — на момент его принятия на вооружение это уже не считалось нужным. Поэтому подавляющее большинство зенитных станков — самодельные. Кроме непосредственного поражения целей, важная задача Хана — следить за беспилотниками врага и между залпами зенитной пушки ЗУ-23-2, когда ее расчет временно теряет цель из виду, давать быструю «подсветку» трассирующими пулями.

— Когда летит БПЛА, идет азарт. Отработать, попасть в маленькую цель еще надо уметь. А со всех сторон стрелкотня — кто с автоматов работает, расчет — с пушки, «игловые» (стрелки ПЗРК), бывает, стреляют. Это групповая работа, желательно кучностью брать, чтоб стопроцентно попасть, — рассказывает Хан о своей работе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он попал в армию по мобилизации, а сейчас уже подписал контракт. В зенитные войска его распределили сразу, и он прошел полную подготовку уже с учетом опыта борьбы с дронами. Хан рассказывает, что достаточно много стрелял при подготовке из всех видов стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Стрелок-зенитчик Демон рассказывает о еще одной важной задаче — прикрытии колонн техники и пехоты штурмовых групп в походных порядках. Ее выполняют малые мобильные группы ПВО. Здесь важно работать всеми доступными типами оружия и средствами РЭБ.

— Когда наша техника движется, может прилететь и «Баба-яга», и FPV, и барражирующий боеприпас. И надо успеть их встретить, успеть поразить, чтобы ребята не пострадали, — говорит Демон.

Он рассказывает, как важно знать слабые стороны каждого вида беспилотников врага. У FPV-дронов это громкий звук, который выдает их приближение. А у «Бабы-яги» — маршруты движения, которые повторяются. Важно знать и о том, какое поле обзора у каждого вида БПЛА, чтобы вести огонь по нему из слепых зон и самому не стать мишенью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Я из Новосибирской области, простой деревенский парень. В зоне СВО почти два года. Отслужил «срочку», немного поработал, и началась спецоперация. Воспитан так, что отсиживаться, или прятаться, или бежать из своей страны — это не про нас. Решил, что надо идти помогать ребятам, чем нас больше, тем быстрее победим. Собрал амуницию и поехал. На срочной служил на Дальнем Востоке в разведке, к нагрузкам был привыкший. Прошло всего полтора года, так что не успел располнеть от гражданской жизни, и мне было проще гораздо, — рассказывает свою историю Демон.

Он сразу поясняет его характерный для разведывательных подразделений стиль подбора снаряжения и размещения магазинов по бокам, чтобы проще было занять положение лежа.

Дмитрий Астрахань