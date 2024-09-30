Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)

Economist: Россия остается влиятельной страной для государств Средней Азии

Несмотря на усилия Запада, Россия остается влиятельной страной для государств Средней Азии, пишет Economist. Политики региона поддерживают тесные связи с Москвой. Лидеры стран говорят о многовекторной внешней политике и отказываются отворачиваться от России, отмечается в статье.

Организация тюркских государств (ОТГ) — своеобразный противовес России.

Недалеко от Астаны, столицы Казахстана, можно наблюдать такую картину: женщина пришпоривает лошадь, берет в руки деревянный лук и выпускает в воздух одну за другой три стрелы, вызывая восторг зрителей. Золотые орлы сидят на плечах своих хозяев. Неподалеку мужчины верхом на лошадях сражаются за тушу козла (сделанную из резины, что является попыткой уважать интересы защитников прав животных) в игре кокпар. Дым от чанов с жареной бараниной клубится над десятками белых юрт.

Всемирные игры кочевников, которые завершились 13 сентября, невозможно перепутать с Олимпийскими играми. В них принимают участие спортсмены из 89 стран, хотя на самом первом турнире в 2014 году их было всего 19. Однако в основе своей это тюркский проект. "Когда я выступаю, — говорит киргизский лучник Исхак Токонов, натягивая тетиву, — я слышу, как со мною общаются мои предки".

Тюркский мир объединяет Европу и Азию, охватывая Турцию, Азербайджан, Туркмению, Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Он также распространяется на Россию с ее многочисленными тюркскими меньшинствами и Китай, где проживают 12 миллионов уйгуров. Идея единой тюркской идентичности, которая была главным символом Советского Союза и современных России и Китая, переживает расцвет. Игры кочевников — одно из свидетельств.

Другой знак — Организация тюркских государств (ОТГ), которая из площадки для переговоров автократов превратилась в инструмент сотрудничества в самых разных областях — от образования до внешней политики. ОТГ помогает уравновесить другие региональные организации, в которых доминирует Россия. "Эти страны пытаются изменить свое положение и сдерживать Россию", — считает Наргис Кассенова, старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете.

Турция, самая большая и богатая страна в ОТГ, занимает лидирующие позиции. Объем ее торговли с другими тюркскими государствами удвоился с 2015 года, достигнув в прошлом году 12,6 миллиарда долларов. Турецкие строительные компании построили большую часть городской инфраструктуры Астаны, включая самую большую мечеть в Средней Азии и арену, где проходила церемония открытия Игр кочевников.

Кроме хозяев турнира, именно турецкую команду в Астане приветствовали громче всех. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого порицают на Западе, вызывает восхищение во всей Средней Азии. В прошлогоднем опросе об уровне поддержки иностранных лидеров, проведенном в Казахстане, Эрдоган с легкостью занял первое место. На играх сын Эрдогана, возглавляющий всемирную конфедерацию этноспорта, вызвал больше оваций, чем лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Между тем, конфликт на Украине подорвал доверие стран Средней Азии к России. Поддержка России среди стран ОТГ выше, чем в Европе, но, как показывают опросы, она снижается. Публично чиновники Казахстана стараются не обидеть своих северных соседей. В частных беседах "они уже натерпелись от них", считает один из аналитиков в Казахстане. "В министерстве обороны и спецслужбах установки полностью изменились". Демография тоже имеет значение. На момент обретения независимости в 1991 году этнических русских в Казахстане было почти столько же, сколько казахов. Сегодня их доля сократилась до 15%.

Турция воспользовалась необходимостью региона снизить зависимость от российского оружия, что стало особенно явным на фоне конфликта на Украине. Азербайджан использовал беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства против Армении в 2020 году. Теперь их приобрели Узбекистан, Туркмения и Киргизия. Казахстан подписал лицензионное соглашение на производство турецких беспилотников ANKA. Офицеры из стран ОТГ приезжают в Турцию на обучение, а турецкие военные советники едут по обмену в этот регион. Для армий стран ОТГ, в большинстве своем не прошедших проверку боевыми действиями и устаревших, сотрудничество с Турцией, тяжеловесом НАТО, имеет свою ценность.

Западные санкции в отношении России меняют экономику региона. Тысячи российских компаний переехали в Казахстан, а некоторые компании Средней Азии поставляют в Россию товары, попавшие под санкции. В то же время экспортёры из Средней Азии, которые зависели от России при выходе на международные рынки, ищут новые пути поставок. Это возродило интерес к Срединному коридору, который связывает Китай с Европой через Каспийское море. По словам Романа Василенко, заместителя министра иностранных дел Казахстана, объём перевозимых грузов через этот маршрут вырос с 530 тысяч тонн в 2021 году до прогнозируемых 4,2 миллиона тонн в этом году.

Однако неразвитая инфраструктура и снижение уровня воды в Каспийском море приводят к высоким транспортным расходам. Коррупция не способствует развитию логистических путей. Решение задач по срочной модернизации, по данным Европейского банка реконструкции и развития, обойдется в 18,5 миллиарда евро. Доставка грузового контейнера из Китая в Европу по этому коридору может занимать до 60 дней. Устранение участков с ограниченной пропускной способностью может сократить это время до 13 дней.

Срединный коридор не может заменить маршрут через Россию, который является более быстрым и гораздо более дешевым. Торговля между странами ОТГ, которая в прошлом году составила 42 миллиарда долларов, намного уступает торговле с Россией и Китаем. Амбиции Турции также сдерживаются ее экономическими проблемами. Кроме того, культурное сближение дает о себе знать. Теоретически, можно пройти тысячи километров от Стамбула до Урумчи и обойтись базовым турецким. На практике же тюркские языки отличаются друг от друга. В холле отеля в Астане турецкий бизнесмен хвалится легкостью ведения бизнеса в стране, где турки чувствуют себя как дома, однако при этом приветствует казахского коллегу на русском языке.

Россия остается влиятельной страной в регионе. Около 95% экспорта нефти из Казахстана и такая же доля интернет-трафика проходит через Россию. Казахстан и Киргизия являются членами контролируемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности. Помимо местных телеканалов, жители Средней Азии в основном смотрят российские телеканалы. Олигархи, политики и разведчики во всем регионе поддерживают тесные связи с Москвой.

Россию могут не любить ее южные соседи, но им стоит ее опасаться. В 2022 году, после того как глава Казахстана Токаев отказался признать "народные республики" России на востоке Украины, российский суд временно приостановил поставки по основному нефтепроводу из Казахстана. Кроме того, доверенные лица Кремля заявляют о дискриминации русскоязычных казахов. Суть в том, что Россия может спровоцировать волнения на севере страны, как она это сделала на востоке Украины десять лет назад (массовые акции на юго-востоке Украины в 2014 году стали ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. — Прим. ИноСМИ).

Регион пока не может отвернуться от России. Официальные лица в Астане говорят о "многовекторной" внешней политике. Сотрудничество между странами ОТГ — это альтернатива России, а не замена. Однако, сомкнув ряды и наведя мосты с Турцией, они смогут хотя бы уравновесить роль России. Они считают, что время на их стороне.