Войти
Военное обозрение

Российские разработчики начали испытания FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень»

98
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» разработало новую модель FPV-дрона с аналогичным названием. В отличие от базовых моделей, несущих заряд, новая снаряжается целым гранатометом. Об этом сообщили в КБ.

Специалисты КБ приступили к испытаниям FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень», который подвешивается вместо полезной нагрузки. Для применения гранатомета дрон имеет систему наведения, после выстрела использованная труба сбрасывается. Кроме того, данный беспилотник оснастили новой связью, которую практически невозможно заглушить обычными средствами РЭБ.

В настоящее время КБ «Гортензия» осуществляет новую разработку. Наш дрон «Гортензия» является носителем, к нему подвешен гранатомет РПГ-26 «Аглень». Одно из преимуществ аппарата — разведнедоступная связь, основанная на новых физических принципах, ее почти невозможно обнаружить и заглушить существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Источник изображения: topwar.ru

Оснащенный гранатометом дрон способен поражать цели с высоты 100-150 метров. Оператор захватывает цель, после чего дрон в автоматическом режиме наводится на цель и поражает ее. После сброса контейнера беспилотник отправляется на перезарядку. Предполагается, что FPV-дрон «Гортензия» с гранатометом будет применяться в зоне СВО для уничтожения бронетехники, опорников ВСУ и т.д. В дальнейшем планируется оснастить беспилотник и другими гранатометами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"