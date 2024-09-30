Российские разработчики начали испытания FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень»

Источник изображения: topwar.ru

Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» разработало новую модель FPV-дрона с аналогичным названием. В отличие от базовых моделей, несущих заряд, новая снаряжается целым гранатометом. Об этом сообщили в КБ.

Специалисты КБ приступили к испытаниям FPV-дрона «Гортензия» с гранатометом РПГ-26 «Аглень», который подвешивается вместо полезной нагрузки. Для применения гранатомета дрон имеет систему наведения, после выстрела использованная труба сбрасывается. Кроме того, данный беспилотник оснастили новой связью, которую практически невозможно заглушить обычными средствами РЭБ.

В настоящее время КБ «Гортензия» осуществляет новую разработку. Наш дрон «Гортензия» является носителем, к нему подвешен гранатомет РПГ-26 «Аглень». Одно из преимуществ аппарата — разведнедоступная связь, основанная на новых физических принципах, ее почти невозможно обнаружить и заглушить существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Источник изображения: topwar.ru

Оснащенный гранатометом дрон способен поражать цели с высоты 100-150 метров. Оператор захватывает цель, после чего дрон в автоматическом режиме наводится на цель и поражает ее. После сброса контейнера беспилотник отправляется на перезарядку. Предполагается, что FPV-дрон «Гортензия» с гранатометом будет применяться в зоне СВО для уничтожения бронетехники, опорников ВСУ и т.д. В дальнейшем планируется оснастить беспилотник и другими гранатометами.