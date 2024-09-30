ВС Финляндии заказали дополнительные БТР CAVS с колесной формулой 6x6

ЦАМТО, 27 сентября. Компания Patria 23 сентября сообщила о реализации опциона на поставку ВС Финляндии БТР с колесной формулой 6x6 в рамках международной программы Common Armored Vehicle System (CAVS).

Летом 2023 года командование логистики ВС Финляндии заключило с Patria контракт на поставку 91 серийной бронемашины CAVS, сопутствующего оборудования и услуг. Соглашение содержало опционы на закупку до 70 дополнительных машин. Опцион на поставку 41 бронемашины был реализован в январе 2024 года. Теперь ВС Финляндии заказали оставшиеся 29 ББМ, которые должны быть поставлены к концу 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2020 года министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен подписали техническое соглашение о разработке новой ББМ на базе бронемашин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, которая в итоге решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ.

В августе 2021 года военные ведомства Финляндии и Латвии подписали с Patria рамочное соглашение об управлении этапом производства ББМ с колесной формулой 6x6.

В начале 2022 года ВС Финляндии для этапа испытаний и опытной эксплуатации заказали первые три предсерийных образца CAVS, которые были поставлены в июне 2022 года.

ВС Финляндии 2 июня 2023 года заключили с Patria контракт на поставку 91 серийной бронемашины CAVS, сопутствующего оборудования и услуг с опционом на закупку до 70 дополнительных машин. По имеющимся данным, общая стоимость закупки (включая опционы и НДС) оценивается в 208 млн. евро.

Поставки ББМ начались в конце 2023 года. В январе 2024 года ВС Финляндии реализовали опцион на поставку 41 ББМ CAVS, стоимость которых оценивается в 44 млн. евро (около 48,2 млн. долл.).

Помимо Финляндии, участниками программы CAVS на данный момент являются Латвия, Швеция и Германия. Всего в рамках данной программы заказано около 700 бронемашин с колесной формулой 6x6.