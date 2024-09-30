Минобороны РФ сообщило о завершении российско-лаосских учений «Ларос-2024»

Совместные учения войск России и Лаоса «Ларос-2024» завершились на полигоне «Сергеевский» в Приморье. Кадры с церемонии закрытия 27 сентября опубликовало Минобороны РФ.

В торжественном закрытии учений принимали участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, представители командования и личный состав общевойсковой армии ВВО из Приморья, а также заместитель начальника генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-лейтенант Пхансенг Бунпан, командный состав и военнослужащие лаосской группировки войск.

«Необходимо отметить, что высокий профессионализм военных, помноженный на дружбу и взаимопонимание между нашими народами, дают свои положительные результаты. Несмотря на сложность задач по отработке совместных контртеррористических действий, все цели были достигнуты. Задачи, поставленные руководством, были выполнены в полном объеме», — сказал во время церемонии закрытия генерал-лейтенант Носулев.

Военные РФ и Лаоса также совершили торжественное прохождение маршем по плацу по завершении мероприятия, а военных, наиболее отличившихся в ходе учений, наградили. Почетный караул штаба Восточного военного округа также провел выступление.

«Желаем личному составу удачи в подготовке. Также, учитывая наши отношения, всегда будем рады видеть на нашей земле наших друзей!» — подчеркнул Носулев.

Ранее, 23 сентября, Минобороны РФ сообщило о начале учений «Ларос-2024», которые продлились с 25 по 27 сентября. Как отметили в ведомстве, в ходе учений военные изучат маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработают организацию связи между подразделениями. Кроме того, военнослужащими будут утверждены единые для обеих сторон сигналы управления и взаимодействия.