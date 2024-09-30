Компания Radian Aerospace начала испытания многоразового орбитального космоплана

Американская компания Radian Aerospace начала испытания прототипа многоразового орбитального космоплана. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Речь идет о рулежных испытаниях изделия PFV01, которые проводились на площадке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Сам прототип создан с целью проверки предлагаемой Radian Aerospace схемы взлета космоплана, предполагающей использование платформы, разгоняющейся на рельсах длиной более трех километров.

«Аппарат, каким он спроектирован в настоящее время, сможет перевозить до пяти человек и 2270 килограммов груза на низкую околоземную орбиту и возвращаться с грузом массой до 4540 килограммов», — говорится в публикации.

По словам главного технического директора и соучредителя Radian Aerospace Ливингстона Холдера, состоявшиеся в Абу-Даби испытания показали соответствие с проведенным компьютерным моделированием. В планах компании — испытание этого или другого прототипа, но уже на другой площадке.

В феврале руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев заявил, что проект космоплана от госкорпорации «Роскосмос» — это продолжение старых попыток, а необходимости в нем нет.