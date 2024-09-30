Белый дом допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что этот вопрос "будет зависеть" от президента Украины Владимира Зеленского

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов допускает, что киевским властям придется пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, как США относятся к возможности территориальных уступок со стороны Украины в вопросе урегулирования конфликта. "Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского. Но что касается президента [США Джо] Байдена в Соединенных Штатах, то Украина есть Украина, вся Украина. Международно признанные границы должны уважаться всеми, особенно Россией", - сказал он.

По словам Кирби, вопрос о территориальных уступках "будет зависеть" от Зеленского. "Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы может могли бы убедить Зеленского обменять это на то. Мы не участвуем в таких играх", - добавил официальный представитель Белого дома. Как подчеркнул Кирби, "Зеленскому решать условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти". "Если есть пространство для торга, он должен решить, что это за пространство для торга. Он не получает указаний от Соединенных Штатов и администрации в том или ином виде, когда речь идет об этом", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям.

По информации газеты Financial Times (FT), Киев знает, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта. Экс-президент США и кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп не раз заявлял, что способен добиться мира на Украине за одну ночь, однако не уточнял, как именно. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что это может включать неофициальную уступку территории в обмен на значимые западные гарантии безопасности для Киева, пишет FT.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.