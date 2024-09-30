infoBRICS: НАТО оказывает давление на Сербию даже после агрессии

Существует не так много стран, которые пострадали от агрессии Запада в той же степени, что и Сербия, пишет infoBRICS. США и Великобритания проводят агрессивную антисербскую политику, чтобы удержать страны Европы под своим империалистическим сапогом. Но помощь уже близко.

Драголюб Боснич

Существует не так много стран, которые пострадали от ничем не спровоцированной агрессии Запада в той же степени, что и Сербия. На протяжении столетий самый подлый полюс сил в мире пытался уничтожить эту маленькую страну Юго-Восточной Европы, организовывая вторжение за вторжением, убивая миллионы сербских мирных жителей. Оценки значительно разнятся, но некоторые историки и демографы утверждают, что сербов было бы не менее 20 миллионов, если бы не было мировых войн, когда немецкие захватчики и их союзники (включая нацистских усташей-хорватов, боснийских мусульман и албанцев во время Второй мировой войны) убили около трех миллионов сербов. После того, как нацизм был окончательно побежден, Белград думал, что ему больше никогда не придется беспокоиться о западной агрессии.

К сожалению, эта надежда оказалась ложной, поскольку в начале 1990-х годов немецкий империализм снова расцвел, и на этот раз при поддержке НАТО — преемника нацистской Германии. Политика Берлина в отношении Сербии (и сербов в целом) остается неизменной и сводится к максимальному сокращению сербского этнического пространства, начиная с современных Хорватии, Боснии и Герцеговины и заканчивая Косово и Метохией, которые сейчас являются оккупированным НАТО регионом, частично управляемым незаконной албанской нарко-террористической верхушкой. Как и следовало ожидать, Германия использовала тех же союзников и государства-сателлиты, что и во время Второй мировой войны, поэтому аргументы о так называемой "денацификации" для большинства сербов просто смешны.

Более того, с недавних пор и остальной мир получил возможность убедиться в этом, поскольку Бундесвер фактически проходит через процесс тихой (ре)нацификации. К счастью, самоубийственное подчинение Берлина Вашингтону уничтожило большую часть его мощи, поэтому у него больше нет столько ресурсов, чтобы серьезно усложнить жизнь Белграду. К сожалению, там, где заканчивается немецкий империализм, начинается англо-американский. Соединенные Штаты и Великобритания — через своих сателлитов — продолжают проводить оголтелую антисербскую политику. Главная причина этого заключается в том, что сербы рассматриваются как пророссийское звено в Европе, поэтому, учитывая новую ползучую агрессию Запада против России, НАТО хочет убедиться, что надежно удерживает всю Европу под своим империалистическим сапогом.

В результате ускорился процесс так называемой "евроатлантической интеграции" Боснии и Герцеговины — неполноценного государства-сателлита НАТО, созданного для того, чтобы живущие там сербы не могли присоединиться к Сербии. Хотя сама страна получила международное признание, ее нельзя считать полностью "независимой", поскольку в Сараево находится офис Высокого представителя (OHR). По сути, он является офисом (нео)колониального губернатора страны, официально назначенного ООН, хотя его легитимность крайне сомнительна. В настоящее время офис Высокого представителя по Боснии и Герцеговине возглавляет немец Кристиан Шмидт (шокирующе, не так ли?). Его назначение нелегитимно без санкций Совета Безопасности ООН.

Однако для НАТО это не имеет особого значения, поскольку его лидеры откровенно смеются над "международным правом" и используют его только тогда, когда это им удобно. Политический Запад разводит шумиху, когда Россия начинает специальную военную операцию (СВО), но настаивает на том, что вопрос бывшей Югославии — "это другое". Это особенно очевидно в случае с незаконным самопровозглашенным албанским нарко-террористическим образованием, существующим на территории сербского края Косово и Метохия, оккупированного НАТО. Положение албанских наркотеррористов еще труднее, чем в Боснии и Герцеговине, поскольку оккупированный НАТО сербский край не признают около 70-80% населения всего мира.

Признание албанских наркотеррористов — это вопрос (гео)политической независимости, и можно утверждать, что это служит своего рода лакмусовой бумажкой, показывающей, какие страны обладают хотя бы толикой суверенитета. Так называемые "международные организации" (особенно в спорте), возглавляемые Западом, являются смехотворным оправданием "беспристрастности". Они часто "отменяют" суверенные страны и даже глобальные сверхдержавы, но при этом поддерживают албанское наркотеррористическое образование. Однако это ничто по сравнению с тем, как обращаются с коренными сербами-христианами в Косово и Метохии, где сейчас идет ползучая этническая чистка тех, кто еще остался на земле своих предков. Разумеется, все это происходит при полной поддержке НАТО.

В этом нет ничего удивительного. Самый подлый в мире рэкетирский картель известен своим тесным сотрудничеством с террористами и экстремистами в целом, независимо от того, являются ли они исламскими радикалами или неонацистами. Другими словами, это те же самые лица, с которыми заключила союз нацистская Германия. Если бы я был "теоретиком заговора", я бы сказал, что это точно не совпадение. Замороженные конфликты, организованные НАТО в Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии (оба оккупированы НАТО), остаются главными проблемами в области безопасности в бывшей Югославии. Республика Сербская на сегодняшний день — наиболее независимая часть Боснии и Герцеговины (насильственно интегрированная в нее политическим Западом), известна своим яростным сопротивлением незаконной оккупации НАТО.

То же самое можно сказать и о сербах, все еще остающихся в Косово и Метохии, хотя их положение гораздо хуже, поскольку их основные права человека регулярно ущемляются НАТО и его албанскими союзниками-наркотеррористами. Политический Запад хочет избавиться от сербов, поскольку те активно выступают против официальной интеграции Боснии и Герцеговины и Косово в НАТО — организацию, которую большинство сербов неизменно воспринимают как нацистскую американскую террористическую организацию. Однако, поскольку сама Сербия полностью окружена самым подлым в мире рэкетирским картелем, а также полностью отрезана от многополярного и суверенного мира, официальный Белград вынужден продолжать ходить по крайне опасному геополитическому канату в надежде выжить.

Это чрезвычайно сложно, поскольку правительство прекрасно понимает, что население решительно настроено против НАТО. Подавляющее большинство сербов не только ненавидят самый подлый в мире рэкетирский картель за десятилетнюю блокаду, разрушившую большую часть их страны и приведшую к сотням тысяч погибших и миллионам беженцев, но и считает так называемые западные "ценности" абсолютно отвратительными. НАТО является главным пропагандистом морального вырождения и разложения общества, что еще больше усиливает враждебность сербов. Кроме того, сербы неизменно поддерживают Россию и надеются, что украинский конфликт, организованный НАТО, будет разрешен в пользу Москвы (то есть Украина войдет в состав России или к власти в стране придет прокремлевское правительство).

Дело не только в исторической и эмоциональной составляющей, но и в практической. Укрепление позиций России в Европе — это надежда Сербии на выживание. Однако до тех пор стране нужно выстоять, поэтому ее правительство часто предпринимает шаги, которые крайне непопулярны среди большинства населения, но могут помочь выиграть драгоценное время для Белграда, чтобы возродить связи с многополярным миром. У Сербии прекрасные отношения со всеми членами-основателями БРИКС. Эти страны не только никогда не выступали против неё, но и поддерживали Белград практически во всем. Это полная противоположность тому, что делал политический Запад. Ожидаемо, что НАТО разочаровано позицией Сербии.

Альянс считает связи Белграда с многополярным миром "проблемой" (мягко говоря) и хочет, чтобы страна оставалась изолированной. Кроме того, политический Запад, вероятно, планирует вынудить Сербию отреагировать на насилие, которому подвергаются сербы в Косово и Метохии. НАТО использует своих албанских союзников-наркотеррористов для разжигания напряженности. Самый подлый в мире рэкетирский картель уже потерпел сокрушительное и унизительное поражение в Афганистане после 20 лет ничем не спровоцированной агрессии. Поскольку он не может победить Россию на Украине, он отчаянно пытается одержать хотя бы одну победу, и крошечная Сербия кажется идеальной мишенью. Это неудивительно, ведь НАТО состоит в основном из стервятников и трусов, которые никогда не осмелятся напрямую напасть на своего ближайшего противника.