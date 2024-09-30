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Известия.ru

Эксперт прокомментировал передачу Киеву авиационных бомб JSOW

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Эксперт Леонков: передача Киеву JSOW не повлияет на ситуацию на фронте

Военный эксперт Алексей Леонков 26 сентября выразил мнение, что применение тактической планирующей управляемой авиационной бомбой JSOW вряд ли что-то изменит для Украины.

«Они считают, что F-16 могут подлететь и наносить удары этими бомбами вне зоны действия нашей ПВО, забывая про то, что у нас есть комплексы, которые бьют и на 400 километров, и больше», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Леонков, комплексы также могут перехватывать истребители F-16.

Ранее, 20 сентября, американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине и власти США это осознают. Эксперт отметил, что ситуация для украинской стороны будет только ухудшаться, в результате чего Белый дом столкнется с настоящей катастрофой. По его словам, для Вашингтона нет выхода из произошедшей ситуации, в связи с чем он мечется и старается найти «магическое решение».

17 сентября, депутат Европарламента от Венгрии Тамаш Дойч заявил, что власти стран Запада должны согласиться с тем, что их стратегия ведения конфликта на Украине провалилась. Он призвал европейских лидеров изменить стратегию финансовой и военной подпитки Киева и напомнил, что поставки на Украину вооружений грозят серьезной эскалацией.

Тогда же член Европарламента от Болгарии Петар Волгин обвинил страны Запада в конфликте на Украине, который мог быть урегулирован в марте 2022 года. Политик подчеркнул, что коллективный Запад в курсе неспособности победить Россию, а евродепутаты несут ответственность за жертвы из-за одобрения пакетов финансовой помощи Киеву.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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