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Ростех

Академия Ростеха поможет диверсифицировать оборонные предприятия

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Академия Ростеха
Академия Ростеха.
Источник изображения: rostec.ru

Академия Ростеха запускает новый образовательный проект Школы проектного управления. Он позволит расширить компетенции и повысить квалификацию сотрудников, развивающих гражданские проекты на предприятиях ОПК. Образовательная программа подготовлена с участием Департамента развития продукции гражданского назначения Ростеха.

Обучение включает занятия по стандартизации проектного менеджмента, жизненному циклу продукта, маркетингу, финансам и управлению командой. Кроме того, слушатели систематизируют знания для создания новых продуктов с высокой конкурентоспособностью. Это позволит учащимся усилить компетенции, необходимые для успешного управления проектами.

Ростех — один из ведущих мировых разработчиков оборонных решений и инноваций. В 2022 году Госкорпорация в рекордные сроки увеличила объемы производства военной продукции. Более 80% вооружений, которые используются в СВО, изготовлены на предприятиях Ростеха. При этом диверсификация оборонных предприятий остается одной из стратегических целей Госкорпорации.

Сегодня Ростех производит широкую линейку востребованной гражданской продукции. Это авиатехника, автобусы и электробусы, станки с ЧПУ, новейшее газотурбинное оборудование для электростанций, медицинское оборудование, фармацевтические препараты и многое другое. Только в прошлом году при значительном росте гособоронзаказа объем гражданской выручки в абсолютных цифрах составил около 1 трлн рублей. Доля гражданской продукции на предприятиях в среднем составляет около 35%. В соответствии с задачей Президента этот показатель должен увеличиться до 50% к 2030 г. Для этого компания быстро реагирует на запросы рынка и активно развивает новые продуктовые направления.

«Увеличение числа стратегически важных проектов Корпорации, запрос на развитие проектных компетенций работников, постоянная эволюция методических и образовательных подходов в области проектного управления стали основными предпосылками для старта нового образовательного проекта. Школа проектного управления — это ключевой элемент в подготовке проектных команд Ростеха. Основной задачей является систематизация накопленных проектных практик, выработка единой методологии формирования проектных команд для реализации проектов как внутри Корпорации, так и масштабных национальных проектов», — отметил заместитель директора по развитию продукции гражданского назначения Павел Бурлаченко.

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