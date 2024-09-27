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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»

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РСЗО Полонез
РСЗО Полонез.
Источник изображения: belvpo.com

Оборонная промышленность, равно как и Вооруженные Силы стоят на страже безопасности страны.

Республика Беларусь на сегодняшний день полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы «Полонез», но и боеприпасы к ним. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, первое ракетное производство в стране было куплено у Китая. «А сейчас сами делаем. Все делаем сами. И установки пусковые, и заряжающие. И ракету – самое сложное», – сказал Лукашенко.

Более того, в Беларуси выпускают и артиллерийские снаряды, и авиационные бомбы, и опытные образцы реактивных снарядов с различными боевыми частями. Многие успешно прошли испытания. Причем на производство боеприпасов – от металла до электроники – ориентированы не только предприятия военпрома, но и гражданские заводы.

На мощностях одного из предприятий запущено крупносерийное производство 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов для ствольной артиллерии (включая гаубицы Д-30, Д-20, «Мста-Б», «Гиацинт-Б» и их самоходные модификации).

Также налажено производство 122-мм неуправляемых реактивных снарядов линейки 9М22У-1 для пополнения боекомплектов РСЗО 9К51 «Град».

Соответственно, ВПК готов выполнить все поставленные задачи, это касается как разработки новых видов вооружений, так и производства собственных боеприпасов. Между тем, любая единица вооружения без боеприпасов лишь металлолом. И это факт.

Таким образом, «абсолютно оправданным» решением стало усиление южного операционного направления, в контексте обеспеченности боекомплектами заступивших на боевое дежурство РСЗО «Полонез» и других средств огневого поражения. Белорусским военным есть чем ответить южной «соседке» в случае необдуманных поступков киевского «клоуна».

Николай Крылов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Продукция
Град РСЗО
Д-30 2А18
Мста-Б
Мста-С
Полонез РСЗО
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