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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Пашинян и Эрдоган на полях Генассамблеи ООН

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Карта
Карта.
Источник изображения: www.belvpo.com

Некоторые эксперты считают, что ставка на Россию во время Первой мировой войны сохранила бы Армению в границах 1914 года, т.е. с Карсом, Ардаганом, Сурмалу и горой Арарат (сегодня принадлежат Турции). Но летом 1920-го будущее России было еще во мгле и для самих большевиков, а союзники Армении (Великобритания, Франция, Италия и др.) клялись всеми святыми на свете, что «армянский вопрос», наконец, получит справедливое решение и Армения обретет независимость с выходом к Черному морю.

Об этих уроках истории мы подробно писали еще в конце прошлого года после сдачи Пашиняном Арцаха.

Стоит отметить, что протекающие сегодня события в Закавказье и на Ближнем Востоке хоть косвенно, но связаны между собой, а вместе с ними, и сегодняшняя «наивная» и недальновидная политика армянской стороны. Повторяя ошибки истории, Пашинян пытается переметнуться на Запад, веря в то, что в нужный момент он поможет обрести Армении былое величие. Очевидно, что армянское руководство прекрасно осведомлено проблематикой протекающих геополитических процессов в регионе. Так, в Турции – руководство ведет активную борьбу с курдами, а Израиль провоцирует Иран на войну.

Кроме того, рассматривая проблематику Южного Кавказа и Южного Каспия нельзя исключать, что антииранские силы попытаются создать здесь отдельный иранский Азербайджан, южнее – Персию, а вместе с тем, расширить Туркмению и создать Белуджистан. Очевидно, что эти риски учитывают в Иране. Вероятно, в том числе, и по этой причине медлят с симметричным ответом Израилю.

Стоит понимать, что вследствие региональной войны в Иране появится огромное количество беженцев, которые устремятся на север – к российскому Кавказу. К этому также не стоит относиться легкомысленно.

Вероятно, армянское правительство верит, что протекающие сегодня процессы в регионе, при поддержке США, могут привести к созданию нового государства – Курдистана со столицей в Диярбакыре. Ведь ни для кого не секрет, что США поддерживают турецких, сирийских, иранских и иракских курдов как оружием, так и финансами.

Отметим, что проживающих на этих территориях курдов более 40 млн. Это может послужить началом раздела Турции. Не стоит исключать надежды хитрого Пашиняна, что именно США и пресловутая Европа помогут ему вернуть западноармянские земли и обеспечить протекцию Армении. В таком случае, Греция попытается получить контроль над Кипром и будет претендовать на Измир. Болгария постарается вернуть Фракию.

Очевидно, что в очередном разделе территорий, а следовательно и сфер влияния, заинтересованы как в США, так и в Европе. Стравливая народы и национальности в борьбе за самоопределение, вероисповедание, а главное, территории, Штаты преследуют свою цель погрузить регион в гражданскую войну, вызвать волну беженцев, прежде всего, на север к границам России. Что же касается интересов отдельных государств региона, таких как Армения, то вряд ли Вашингтон будет их учитывать в своей «игре».

Сергей Острына

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Азербайджан
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Болгария
Великобритания
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Иран
Италия
Кипр
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