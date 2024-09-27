Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины.

Ядерная доктрина России заставит Запад разделить ответственность за агрессию Украины

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике?

Президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

"На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – цитирует Путина сайт Кремля.

По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. "Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – сказал глава государства.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", – добавил Путин. Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.

Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния "агрессии" со стороны Запада, пишет Bloomberg. В статье указано, что заявление главы государства было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России. "Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин", – подчеркнуто в материале.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, "равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО". Он призвал призадуматься "не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечения российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

Зампред Совбеза считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения. "Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. ("Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера", то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)", – подчеркнул политик.

Как отмечают аналитики отраслевого Telegram-канала "Ватфор", из новых положений доктрины уже сейчас можно сделать некоторые выводы. Первый, что Россия не собирается рассматривать применение ядерного оружия до тех пор, пока за ней сохраняется военная инициатива. "Пока же силы общего назначения справляются с задачей защиты суверенитета – ядерный меч остается в ножнах. Но демонстрируется", – указывают они.

Благодаря изменениям в доктрине "наш главный противник в лице США не имеет возможности воевать с нами напрямую, а также не может накачать прокси в достаточной степени, чтобы переломить ход конфликта", считают эксперты. "Вместо этого США и их союзники вынуждены стоять в стороне и наблюдать, как их прокси медленно проигрывает", – подчеркивают они. –

"Мы отвечаем обычными средствами противникам слабее нас, при помощи ядерного оружия удерживая великие державы от такого вмешательства, которое усилит упомянутых слабых противников в достаточной степени, чтобы превратить их в смертельную для нас угрозу".

"Прокси в лице Украины весьма изобретательно ищет наши слабые места и стремится побольнее нас ударить. Вполне допускаем, что по мере ухудшения для ВСУ обстановки на фронте последуют и более отчаянные шаги вроде атак на позиционные районы. Допускаем, что они могут быть результативными. Приведет это к ответному ядерному удару? Полагаем, что нет", – рассуждают аналитики. – "Украина не является достаточной угрозой, чтобы из-за нее развязывать ядерную войну. С Украиной мы хоть и с трудом, но справляемся конвенциональными методами".

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала "Рыбарь" обращают внимание на назревшую актуальность корректировки доктрины, которая обусловлена в том числе новыми технологиями ведения боевых действий. "Это демонстрируют удары беспилотников ВСУ по объектам российской инфраструктуры и огромные усилия коллективного Запада по разработке новейших технологических решений на базе ИИ для управления массированными налетами БПЛА", – пишут эксперты.

В "Ватфор" считают, что при определении угроз, которые потребуют ядерного ответа, удары одиночных ракет или дюжин беспилотников противника не рассматриваются. "Речь про что-то по-настоящему крупномасштабное, да еще и направленное на вывод из строя ядерных сил и системы боевого управления таковыми", – отмечают они. –

"То есть при принятии решения о "триггерах" ядерного ответа каждый раз решается довольно сложное уравнение со вполне конкретными переменными: кто, куда, чем и в каком количестве пытается нас ударить. Ну а сверху, само собой, неизмеримая величина политической целесообразности".

"Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены", – указал Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

"Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. –

Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением".

"Президент продолжает последовательный курс на укрепление безопасности нашей страны. Изменения в ядерной доктрине России – важнейшее и давно назревшее решение", – также считает сенатор Константин Долгов. Среди наиболее значимых обновлений собеседник выделил пункт о том, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

"Тем самым мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих", – акцентировал парламентарий.

"Воспримет ли Запад этот сигнал – покажет время, – продолжил Долгов. – Ряд государств НАТО явно не хотят прямой военной конфронтации с Россией. А в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы. Правда, сейчас они, что называется, "не заказывают музыку". Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз".

Еще один важный пункт в уточненной доктрине предполагает разворачивание российского "ядерного зонтика" над Белоруссией. "Это принципиальный вопрос, потому что речь идет о безопасности Союзного государства", – подчеркнул Долгов. Он напомнил, что на белорусской границе при поддержке США продолжает сколачиваться польско-украинский военный кулак. "Это представляет собой очень серьезный вызов и угрозу", – добавил собеседник.

"Изменения в ядерной доктрине будут способствовать укреплению системы стратегического сдерживания и стратегической стабильности", – считает сенатор. Помимо развития доктринальных установок идет процесс технического и технологического совершенствования нашего ядерного арсенала, также напомнил он.

"В последнее время западные политики часто выступают с призывами снять ограничения для ВСУ на удары вглубь российской территории. На этом фоне изменения ядерной доктрины России стоит рассматривать в том числе как ответ Москвы на враждебные планы США и Европы", – замечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он подчеркнул: ядерное оружие для России – это оружие сдерживания агрессии. Собеседник напомнил, что

на Западе на протяжении более двух лет звучат заявления о якобы неучастии в прямых военных действиях против российской стороны. Но при этом страны ЕС и НАТО активно помогают Украине вооружением и финансами, они снабжают ВСУ разведданными, а зачастую планируют операции против наших сил.

"Москва не намерена мириться с подобными играми. Запад давно является участником боевых действий против России и в полной мере разделит ответственность за агрессию в случае угрозы суверенитету нашей стране", – подчеркнул политолог.

"Причем неважно, будут ли эти враждебные действия заключаться в использовании ядерного или неядерного оружия. Не имеет также значения, будет ли операция проводиться под флагом Украины или НАТО. Фактически агрессия со стороны украинской стороны с участием стран Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение блока на Россию", – заключил Трухачев.

Олег Исайченко