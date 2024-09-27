Новицкий призвал уравнять права космонавтов СГ при решении вопроса гражданства

В этом случае "белорусские ребята и девчонки будут на общих основаниях проходить отбор", отметил космонавт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Космонавты России и Белоруссии должны летать на равных условиях в случае снятия ограничения с гражданством. Таким мнением на форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства (СГ) в Нижнем Новгороде с ТАСС поделился Герой России, космонавт Олег Новицкий.

"Это мое мнение, я хочу сказать, что у нас по законодательству членом отряда космонавтов может быть только гражданин России, если этот вопрос будет решен, то я думаю, что белорусские ребята и девчонки будут на общих основаниях проходить отбор - со всеми медкомиссиями, ожиданиями, с вероятностью, что они не полетят вообще, только на равных условиях", - сказал собеседник ТАСС.

Во время выступления на форуме Новицкий отметил, что космонавты готовы к сотрудничеству. "Как представитель активной части отряда, хочу сказать, что мы готовы участвовать в этапах проектирования, консультативной работе, в испытаниях с обязательной обратной связью с МКС", - добавил он.

Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в 13-й раз, впервые он проходит в России.