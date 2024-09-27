В США определились с разработчиком перехватчика гиперзвуковых ракет

Defense News: в США выбрали разработчика противоракеты для защиты от гиперзвука

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона определилось с разработчиком ракеты, способной перехватывать гиперзвуковые цели на этапе планирования. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на агентство.

В рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) противоракету для защиты от гиперзвука будет разрабатывать компания Northrop Grumman. Отмечается, что агентство по ПРО США приняло решение в пользу этой компании совместно с Японией, которая подписала соглашение о совместной разработке перехватчика.

Изначально Пентагон отобрал три компании для работы над GPI, но в 2022 году ведомство решило работать только с Northrop Grumman и Raytheon.

В Northrop Grumman отметили, что на следующем этапе разработки GPI специалисты продолжат совершенствовать предварительный проект ракеты, предназначенной для использования в стандартных установках вертикального пуска эсминцев, которые оснащены системой Aegis. Конгресс планирует, что агентство по ПРО предоставит не менее 12 перехватчиков GPI для испытаний к концу 2029 года.

В мае агентство Kyodo сообщило, что совместный проект США и Японии, предполагающий создание перехватчика гиперзвуковых ракет, обойдется более чем в три миллиарда долларов.