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Военное обозрение

Представитель ВСУ: Российские корректируемые авиабомбы стали более дальнобойными

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Источник изображения: topwar.ru

В вооружённых силах Украины заявили о том, что российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (на Украине используют вариант названия КАБ) стали более дальнобойными. В частности, такое заявление сделал пресс-секретарь так называемых «сил обороны юга» Владислав Волошин.

По словам Волошина, «теперь российские корректируемые авиабомбы долетают не только до прифронтовых территорий, но и до объектов, находящихся на значительном удалении от линии соприкосновения».

Волошин:

Теперь они долетают до Запорожья, Харькова и Краматорска.

В частности, на Украине подтверждают информацию о том, что российские ФАБ с УМПК на днях поразили один из объектов на территории завода «Мотор Сич» в Запорожье. По некоторым данным, в результате этого попадания были уничтожены десятки авиационных двигателей, включая двигатели для дронов дальнего радиуса действия.

Напомним, что ранее в сети проходила информация о том, что ФАБ с УМПК различного калибра, включая ФАБ-1500, прибавили в полётной дальности не менее 15 процентов. Это действительно позволяет использовать их не только по позициям противника на фронте, но и по объектам в тыловых районах, что и произошло в оккупированном ВСУ Запорожье.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Мотор Сич
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