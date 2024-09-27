В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов

Инициатива направлена на более оперативную координацию по вопросам передачи имущества министерства в муниципальную собственность, сообщил председатель ассоциации Сергей Ермоленко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ассоциация содействия закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) предложила создать департамент при Минобороны РФ для взаимодействия с властями закрытых городов. Инициатива направлена в том числе на более оперативную координацию по вопросам передачи имущества министерства в муниципальную собственность для строительства соцобъектов и реализации других задач, сообщил председатель ассоциации Сергей Ермоленко.

"Мы уделили большое внимание работе с Министерством обороны, проблемы основные <…> - это земельно-имущественные отношения по передаче земельных участков, имущества из федеральной в муниципальную собственность, <…> вопросы, связанные с инженерными сооружениями, инженерными сетями, вопросы передачи в муниципальную собственность, вопросы, связанные с жилыми помещениями, общежитиями, проблемы другого характера, связанные с деятельностью администрации на землях Министерства обороны. В резолютивной части мы предлагаем Министерству обороны создать в структуре министерства департамент или орган, который бы отвечал за координацию действий ЗАТО с минобороны - такого департамента, к сожалению, сейчас нет. И все органы региональной власти поддерживают наше предложение. Обращаемся в Минобороны для создания такого органа власти", - сказал он по итогам пленарного заседания конференции по социально-экономическому развитию территорий ЗАТО, прошедшей в Законодательном Собрании Свердловской области в Екатеринбурге.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пояснил, что в таких закрытых городах земельные участки принадлежат Минобороны, а часть относятся к категории лесов, что накладывает ряд ограничений - муниципалитеты не могут оперативно строить соцобъекты, должным образом вести хозяйственную деятельность, оказывая услуги населению - например, убирать снег, участвовать в федеральных программах для привлечения средств. И свердловские парламентарии предоставили площадку для ассоциации российских закрытых городов для разговора с Минобороны, выступив инициаторами прямого диалога между ними.

"Мы бы хотели выработать единые стандарты, подходы к развитию ЗАТО, выработать единую политику в РФ по формированию кадровой политики, по другим вопросам социального развития ЗАТО, чтобы они были одними из лучших муниципалитетов", - сказал также Ермоленко.

Удержание и привлечение людей в ЗАТО

Исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов подчеркнул, что для удержания и привлечения людей на территории ЗАТО необходимы изменения законодательства в области распределения выпускников вузов, кадров, а также улучшение социальной инфраструктуры в таких населенных пунктах.

"Есть у нас проблемы у этих городов, <…> нам необходимо чтобы люди там жили, наверное, даже лучше, чем в остальных городах, потому что у них есть определенные ограничения - та же секретность и так далее. Поэтому сегодня основная задача - <…> обеспечить их деятельность на должном уровне, потому что мы понимаем - это, прежде всего, обороноспособность нашей страны. <…> У Министерства обороны - я их понимаю, всю их боль, озабоченность - свои задачи, и сегодня как никогда нам надо разделить эти функции. <…> Мы готовы стать неким флагманом по всей стране, <…> готовы проработать и дорожную карту, и предложить какие-то изменения в законодательство", - сказал Вегнер.