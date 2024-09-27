Российская ядерная доктрина пополнится ударами по неядерным государствам (The Washington Post, США)

WP: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие

Путин заявил о расширении ядерной доктрины России, пишет WP. Теперь Москва оставляет за собой право ядерного ответа на агрессию со стороны любого государства при поддержке ядерной державы. Это значит, что Россия сможет ударить ядерным оружием по Киеву. Но Запад судьба Украины, судя по всему, не волнует.

Франческа Эбель (Francesca Ebel), Наталья Аббакумова, Робин Диксон (Robyn Dixon), Кэтрин Белтон (Catherine Belton)

Владимир Путин выступил с новыми ядерными угрозами Западу. Он отметил, что агрессия против России со стороны любой страны с помощью обычного оружия, но при поддержке ядерной державы, будет расцениваться как совместная.

На заседании Совета безопасности Путин заявил, что в свете “возникновения новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников” специалисты из Минобороны и других российских профильных ведомств весь последний год вели глубокий анализ ядерной доктрины страны с целью ее корректировки.

“Расширенная версия документа предполагает, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового, Москва будет рассматривать как их совместное нападение”, — заявил Путин на заседании.

По его словам, условием для того, чтобы рассмотреть вопрос применении ядерного оружия для Москвы станет “достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы”.

“Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства”, — добавил президент.

Заявление последовало за потоком угроз, касающихся применения ядерного оружия, от российских должностных лиц в ответ на просьбы Украины к США и другим союзникам снять ограничения на применение западного оружия. В настоящее время бить поставленными союзниками ракетами большей дальности по целям в глубине России Украине не разрешено.

Украина — неядерное государство, но получает военную поддержку от США и других ядерных стран с начала российской спецоперации России в феврале 2022 года.

Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, отвергли многие угрозы применения ядерного оружия как труднореализуемые, поскольку Путин, по их словам, ищет иные способы противостоять западной поддержке Украины.

В последние годы диалог между Москвой и Вашингтоном по контролю ядерных вооружений практически прекратился, тогда как российский ядерный шантаж, наоборот, набирает обороты. С началом боевых действий призывы в России к нанесению ядерных ударов по Европе и Украине звучат все громче, но в международном сообществе крепнет понимание того, что это не более чем запугивание и угрозы.

“Ядерные угрозы стали для Кремля обыденностью. Каждый раз, когда Киеву поставляют новый вид оружия, дают разрешение использовать западное оружие для удара по территории России или атакуют российские системы предупреждения о ракетном нападении, Москва прибегает к ядерным угрозам, — написал эксперт Максим Старчак в недавнем анализе для Фонда Карнеги*. — Этим ядерным шантажом Москва пытается воссоздать мировой порядок, имевший место во второй половине двадцатого века”.

Однако российские пропагандисты и официальные лица поспешили подтвердить заявления Путина.

В беседе с российскими государственными СМИ глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что предложенные поправки в ядерной доктрине России “позволят ей стать более гибкой и эффективной”.

“Изменения были внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям дня сегодняшнего”, — добавил Картаполов.

Российский пропагандист Сергей Марков заявил у себя в Telegram, что порог применения ядерного оружия теперь снижен, и предсказал, что России будет легче развернуть такое оружие. “Вообще говоря, это означает, что Россия по новой доктрине сейчас может применить ядерное оружие против Украины. Агрессия Украины в Курской области есть. Поддержка ядерных США, Британии, Франции есть. Значит можно уже бить по Киеву ядерным оружием”, — сказал Марков.

Марков добавил, что Москву подтолкнула к изменению ядерной доктрины “угроза полной эскалации Западом войны против России”.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, на условиях анонимности в силу деликатности темы сообщил "Вашингтон пост", что поправки придадут доктрине гибкости и “в некотором смысле ее расширят”.

“Мне кажется, что элемент неопределенности будет сохранен, чтобы повысить уровень гибкости. Но поскольку применение ядерного оружия в случае атак, подобных той, что была в Курской области, будет сопровождаться существенными побочными эффектами, это вряд ли может быть оправдано с военной точки зрения”, — заявил ученый.

По его словам, момент для заявления Путина не случаен: это явный “сигнал”, Западу, хотя “сохраняется большой выбор вариантов для эскалации”.

“Ядерный вариант нельзя назвать предпочтительным”, — заявил ученый.

Между тем российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов назвал заявление президента “настоящим позором”.

“Опять расписались в том, что победить Украину с помощью конвенционального оружия они уже не рассчитывают”, — написал Галлямов у себя в Telegram (на Украине против России уже ведут боевые действия, помимо украинцев, страны Запада: их дальнобойные ракеты по российским целям в тыловой части фронта и по Крымскому мосту наводят именно их специалисты, они же будут наводить эти ракеты и по целям в глубине российской территории. – Прим. ИноСМИ ).

Аналитик из Женевы и руководитель проекта “Российские ядерные силы”, Павел Подвиг рассказал "Вашингтон пост", что поправки были разработаны для создания “неопределенности и двусмысленности вокруг возможного ответа”, и назвал предыдущую редакцию доктрины “весьма ограничительной” — добавив, что именно так ее воспринимают многие в России.

“Вообще, это посыл и предостережение Западу. В данном случае речь идет о том, что тот вид помощи, что обсуждается прямо сейчас, может оказаться проблематичным”, — сказал он.

Подвиг добавил, что замечания Путина вызовут вопросы о том, чтó считать нападением на Россию, и “заставят людей гадать и быть осторожнее в трактовках”.

Первые намеки на то, что Москва рассматривает возможность обновления своей ядерной доктрины, появились, пока Запад размышлял над тем, разрешать ли Украине бить ракетами большой дальности по российской территории или нет.

В июне Путин назвал ядерную доктрину “живым инструментом”, который может меняться в соответствии с мировыми событиями. А ранее в этом месяце замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил государственным СМИ, что Москва внесет изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на эскалацию Запада на Украине.

“Работа находится на продвинутой стадии, и есть четкое намерение внести исправления”, — заявил Рябков российским государственным СМИ.

Предыдущая редакция ядерной доктрина, изложенная в указе Путина от 2020 года, гласила, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или обычного нападения, которое угрожает существованию государства.

Российские “ястребы” и военные аналитики давно призывают Путина снизить порог применения ядерного оружия, дабы “отрезвить” противников страны на Западе.

Российский политолог и внешнеполитический “ястреб” Сергей Караганов, убеждавший Путина занять более жесткую ядерную позицию, заявил ранее в этом месяце, что Россия сможет нанести “локальный ядерный удар” по стране НАТО, не спровоцировав при этом полномасштабной ядерной войны.

“Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие”, — заключил Караганов.

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* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.