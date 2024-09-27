Что, если бы российские ракеты были в Канаде? (The American Conservative, США)

TAC: Америка не потерпела бы российских ракет в Канаде

Вашингтон требует от других стран того, чего бы сам ни за что не потерпел, пишет TAC. Америка не потерпела бы нацеленных на нее российских ракет в Канаде. Тогда почему она считает, что Россия смирится с американскими ракетами на Украине.

Дуг Бэндоу

Представьте себе, что на дворе октябрь 2025 года. Между Россией и Украиной достигнуто перемирие. Москва переключила внимание на Северную Америку. Левый премьер-министр Канады готов заключить торговое соглашение с Россией и ее партнерами из Средней Азии. Однако Вашингтон в последнюю минуту вмешался и помахал финансовой “морковкой” — так сказать, подарил рождественский подарок заранее. В результате Оттава снова развернулась к США.

Однако разгневанные толпы высыпали на улицы, в столице Канады начались хаос и неразбериха. Москва подстрекает к насилию, а ее пропагандисты восхваляют “демократию в действии”. Полиция уступает, и премьер-министр Канады бежит на юг. Российские агенты начинают рассаживать всюду своих ставленников, и новые выборы подтверждают резкий разворот в сторону России, которая приглашает Оттаву присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности. США в ответ вводят в Канаду войска. “Канадосы” оказывают на удивление мощное сопротивление войскам, привыкшим сражаться с повстанцами на большом расстоянии, а Москва наводняет Канаду оружием, включая ракеты для ударов по Америке. Первый же залп поражает города по всей стране — “прилет” есть даже по Капитолию в Вашингтоне, округ Колумбия.

А теперь давайте представим себе реакцию Вашингтона. 1) Чиновники признают, что Москва имела полное право поставлять оружие для обороны Канады, отметив, что “мы делали то же самое на Украине”; 2) Политики соглашаются, что цена продолжающейся войны слишком велика, и объявляют унизительный отвод войск; 3) Президент грозится, что если Россия не отступит сию же минуту, последствия будут серьезные и смертельные.

Прежде чем ответить, вспомните Карибский кризис. Разумеется, будут серьезные отличия от октября 1962 года. Однако несоответствие интересов и готовность стороны, оказавшейся под угрозой, пойти на бóльший риск схожи. Более того, хотя Москва в обычных условиях и слабее, ядерное оружие послужит великим уравнителем. Сама угроза российских ядерных ударов может вывести союзные государства из схватки.

Однако Украина, союзные государства и целый ряд американских политиков продолжают давить на администрацию Байдена, чтобы та позволила Киеву бить чем угодно по любым целям внутри России. А американские чиновники ревностно отвергают предупреждение Владимира Путина о том, что дальние удары по России ракетами производства США приведут к войне. Тем не менее трезвые головы еще могут возобладать. Еще пару недель назад комментаторы были уверены, что Вашингтон поддержит Лондон и снимет ограничения для ВСУ на цели для западных ракет. Однако никаких заявлений не последовало. После отказа администрации отбросить всякую предосторожность развернулся целый кошачий концерт (причем особенно надрываются европейские правительства) — хотя Пентагон не верит, что снятие ограничений переломит ход конфликта в пользу Киева. Складывается ощущение, что союзные политики все больше проникаются лозунгом сатирического журнала Mad: “Чтобы я да переживал? Да ни в жизнь!”.

А между тем американцам есть о чем переживать. США и другие правительства стран НАТО уже разместили на Украине сухопутные войска, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Аргументы в пользу того, чтобы подобраться к конфликту еще ближе, не стреляя по противнику напрямую, хотя союзные войска уже находятся на Украине и обслуживают подаренное ей оружие, обманчиво просты. Дескать, Путин — слабак и трепло, и прекрасно знает, что в прямом противостоянии с Западом Москва проиграет. Следовательно, союзники вольны делать все, что захотят, а России не останется ничего, кроме как смириться с последствиями. Так что мешает нам бомбить его города и унизить его народ? Что может пойти не по плану?

Если вкратце, то многое. Достаточно вспомнить, что попытки подвергнуть Путина психоанализу с треском провалились. Президент Джордж Буш-младший посмотрел российскому президенту в глаза, увидел его душу и счел ее доброй. Президент Барак Обама был убежден, что сможет убедить Путина сменить курс — в том числе отказаться от враждебности к правительству Порошенко в Киеве и поддержки президента Башара Асада в Сирии. Дональд Трамп считал, что сможет договориться с Путиным даже после того, как его администрация углубила экономические санкции против Москвы и оказала смертоносную военную помощь Украине. В феврале 2022 года почти все политические деятели по обе стороны Атлантики, включая специалистов по России, отвергли риск, что Путин начнет на Украине военную операцию.

Поэтому некоторый скепсис насчет последних прогнозов Вашингтона и союзных ему мудрецов оправдан. Увы, сложно определить заранее, какие из красных линий воображаемые, а какие реальные. Обычно мы понимаем это лишь когда противник твердо решил добиться их соблюдения.

Как бы то ни было, есть очевидная причина, почему Путин до сих пор не предпринял никаких действий, хотя вообще-то расправой над противниками он не гнушается. Более того, глупо недооценивать российские вооруженные силы, несмотря на их досадные неудачи на Украине. Ее армия остается мощной и ловко подстраивается под меняющуюся ситуацию на поле боя. Наконец, ядерный арсенал Москвы не только сопоставим по размеру с американским, но и лучше подготовлен к тактическому применению.

Однако Путин остается игроком в целом прагматичным и рациональным, несмотря на вероятное отсутствие искренних отзывов о его политике. Доселе он пытался ограничить поддержку Украины со стороны США и Европы угрозами, но предпочел не воплощать их в жизнь, потому что до сих пор риски перевешивали выгоды. Однако его оценка может измениться.

Самое главное в том, что он, видимо, считает, что Россия выигрывает. Хотя Украина по-прежнему способна наносить изобретательные и неожиданные удары — взять, например, контрнаступление под Курском и удары по крупным оружейным складам — разница между противниками в ресурсах, особенно в живой силе, несопоставимая. И украинцы, и русские истекают кровью, но первые рискуют остаться без пушечного мяса гораздо раньше. Киев несколько напоминает Конфедерацию в Американской гражданской войне и Германию во Второй мировой — он может серьезно пустить кровь противнику, но не в силах изменить исход противостояния. Никакого чудо-оружия, которое могло бы принести победу, нет. В то же время со стороны Путина было бы опрометчиво идти на эскалацию — обычную битву Москва наверняка проиграет, тогда как ядерный удар может обернуться катастрофой, которая уничтожит страну. Таким образом, Путин демонстрирует благоразумие, а не трусость.

Но конфликт может развиваться непредсказуемо. Даже разрозненные ракетные удары по Москве и другим ключевым целям могут усилить на него внутренний нажим с требованием дать решительный ответ. Уже сейчас громкая внутренняя критика его военной политики исходит от “ястребов”, а не “голубей”. Если московские элиты почувствуют себя не в своей тарелке, они потребуют немедленного и жесткого возмездия.

Более того, даже если Россия объективно побеждает, внутреннее давление может угрожать не только его власти, но и автократическому режиму, и самому российскому государству. Чтобы выжить, возможно, ему даже придется ускорить наступление и так или иначе насолить западным союзникам, пусть это и сопряжено с риском опасной эскалации. Правительство Зеленского может этот поворот приветствовать — подобно тому, как британский премьер-министр Уинстон Черчилль ужаснулся японскому налету на Перл-Харбор, но к его ужасу втайне примешивалась и радость. Однако этот курс, безусловно, будет не в интересах Америки, на чьи плечи ляжет основное бремя любой войны с Россией.

Москва также может ответить асимметрично. Одним из вариантов станет усиление саботажа и расширение операций в Европе — в том числе против энергетических объектов, инфраструктуры и других гражданских целей — так, чтобы не спровоцировать войну даже в случае обнаружения. Россия также может нанести удары по ограниченному списку военных целей недружественных государств НАТО, включая Великобританию. Более того, Россия уже противостоит США на нескольких фронтах по всему миру. При умеренных затратах правительство Путина могло бы воплотить в жизнь свои угрозы и нарастить военную помощь и продажу оружия Нигеру и другим африканским правительствам, повернувших против Вашингтона, а также Ирану, Сирии, йеменским хуситам и Северной Корее. Не без оснований Путин полюбопытствовал: “Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?”.

Пока что Москва, похоже, осторожничает, чтобы не расстраивать другие страны, с которыми столь тщательно выстраивала отношения, включая Саудовскую Аравию, Израиль и Южную Корею. Однако Путин может решить, что долготерпение лишь поощряет дальнейшую эскалацию со стороны США. Он мог бы сосредоточиться непосредственно на Америке — например, помочь Северной Корее в строительстве баллистических ракет, способных долететь до США (Южная Корея уже у Пхеньяна под прицелом.) Такую техническую помощь будет трудно обнаружить — не говоря уже о том, чтобы предотвратить. Хуже того, Москва может помочь доказанным ядерным устремлениям Северной Кореи и предполагаемым — Ирана. Доселе Россия выступала против ядерного распространения. Однако, если правительство Путина посчитает, что США и НАТО воюют с Россией, это может измениться.

США и Советский Союз вели несколько опосредованных войн, но всегда сохраняли некоторую дистанцию и возможность убедительного отрицания своей причастности. Сегодня американцы и европейцы открыто планируют устроить по всей России “озеро огненное и серное”. Давайте еще раз перевернем ситуацию: кто-нибудь верит, что политики США безропотно смирятся, если Россия начнет поставлять Канаде ракеты для ударов по Америке? Почему же тогда они предполагают, что Россия окажется более кроткой?

В итоге американским политикам предстоит решить, кого они представляют. Есть веские причины сочувствовать Украине. Российская спецоперация была ошибкой и привела к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Союзники разделяют ответственность за конфликт, но Путина это не оправдывает. Однако Украина не входит в НАТО, поскольку ни один из союзников — по крайней мере, из тех, кому предстоит вести реальные боевые действия в любой войне с Россией — не счел ее достаточно важной для своей безопасности. И с 2022 года это не изменилось.

Путин — безусловно, злонамеренный игрок, но истерические вопли, будто он — новое воплощение Адольфа Гитлера или Иосифа Сталина, или замышляет блицкриг в Атлантике, — глупость. Российский президент ввел войска на Украину, потому что он не пожелал иметь у своих рубежей еще одного члена НАТО, поскольку это чревато конфликтом с Европой и США. Зачем, спрашивается, ему тогда нападать на других членов НАТО, если в таком случае он окажется в состоянии войны с остальной Европой и США? Как бы то ни было, у него нет средств, чтобы покорить соседей — по крайней мере, с разумной надеждой на успех и с резонными издержками, как показывает затянувшаяся битва Москвы с Украиной.

США следует избегать ненужной конфронтации с Россией, крупной ядерной державой, особенно из-за интересов, которые та считает жизненно важными. Путин убедительно доказал, что Украина в его представлении стоит свеч, тогда как США не считали этого раньше — и не считают сейчас. Как более слабая держава с точки зрения обычных вооружений, Россия вынужденно опирается на ядерное оружие для поддержания международного баланса. И если Вашингтон готов приблизиться к военной черте, то Москва не сможет позволить себе отступить, поскольку опустится в таком случае до второсортной державы. США пережили холодную войну и счастливо избежали ядерного конфликта во время Карибского кризиса и непредвиденных обстоятельств на учениях “Меткий лучник” — поэтому им не следует рисковать всем этим из-за вопроса, который никогда не считали ни важным, ни, тем более, принципиальным.

Лозунг “Америка прежде всего” приобрел гадкую репутацию еще в 1930-е годы. Однако именно лежащий в его основе посыл должен стать философской основой для внешней политики США — особенно для судьбоносных решений насчет войны и мира. Основной долг Вашингтона — перед теми, кого он представляет и кто будет за него сражаться. У него есть моральная ответственность перед другими — которая, к слову, нередко нарушается. Однако у политиков нет ни малейших оснований рисковать будущим Америки, беспорядочно превращая конфликты других стран в свои собственные.

И что же НАТО, и особенно США, делать на Украине? Это не видеоигра, где можно в любой момент начать заново. Если американцы не смирятся с поставками ракет от другой страны для бомбардировки территории США, то и нечего ждать того же от русских. Президент Джо Байден оставит после себя гораздо более опасный мир, чем тот, который принял. Крайне важно, чтобы, уходя, он не подготовил почву для ядерного взрыва на Украине.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана